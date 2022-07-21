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Украина. Премьер лига
21 июля 2022, 04:38 | Обновлено 21 июля 2022, 04:41
472
1

Легендарный динамовец будет работать в Кривбассе

Виталий Косовский возглавил молодежную команду

21 июля 2022, 04:38 | Обновлено 21 июля 2022, 04:41
472
1
Легендарный динамовец будет работать в Кривбассе
ФК Кривбасс. Виталий Косовский (справа)

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Косовский возглавил молодежную команду «Кривбасса» U-19. Контракт рассчитан на два года -  до 30 июня 2024 года.

Отметим, что ранее «Кривбасс» U-19 возглавлял Виталий Виценец, который был уволен за антиукраинские взгляды. А недавно он перешел в тульский «Арсенал».

Виталий Косовский ранее работал в «Ворскле» – с июня по ноябрь 2019 года главным тренером основной команды, а затем – в молодежной.

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Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 1
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Serhiy Vyhryst
Грав за юнацьку збірну СРСР.
Треба ретельніше перевіряти біографію, може й тут помилилися з тренером.
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