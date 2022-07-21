Легендарный динамовец будет работать в Кривбассе

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Косовский возглавил молодежную команду «Кривбасса» U-19. Контракт рассчитан на два года - до 30 июня 2024 года.

Отметим, что ранее «Кривбасс» U-19 возглавлял Виталий Виценец, который был уволен за антиукраинские взгляды. А недавно он перешел в тульский «Арсенал».

Виталий Косовский ранее работал в «Ворскле» – с июня по ноябрь 2019 года главным тренером основной команды, а затем – в молодежной.