Украина. Премьер лига21 июля 2022, 04:38 | Обновлено 21 июля 2022, 04:41
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Легендарный динамовец будет работать в Кривбассе
Виталий Косовский возглавил молодежную команду
21 июля 2022, 04:38 | Обновлено 21 июля 2022, 04:41
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Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Виталий Косовский возглавил молодежную команду «Кривбасса» U-19. Контракт рассчитан на два года - до 30 июня 2024 года.
Отметим, что ранее «Кривбасс» U-19 возглавлял Виталий Виценец, который был уволен за антиукраинские взгляды. А недавно он перешел в тульский «Арсенал».
Виталий Косовский ранее работал в «Ворскле» – с июня по ноябрь 2019 года главным тренером основной команды, а затем – в молодежной.
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Треба ретельніше перевіряти біографію, може й тут помилилися з тренером.