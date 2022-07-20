Конференция Рамштайн-4. День 147. Какое новое оружие отправят Украине

147-й день войны. 20 июля. Президент рф владимир путин продолжает вести агрессивную войну в Украине. В связи с военной агрессией Sport.ua перешел на специальный режим работы. Сайт освещает все события, которые происходят в Украине.

Редакция Sport.ua призывает всех украинцев:

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Онлайн-трансляция событий, 20 июля

09:50. Рамштайн-4. Чего ждать от новой встречи министров обороны

Союзники Украины собираются на переговоры Рамштайн в 4-й раз. Сегодня, 20 июля контактная группа обсудит расширение военной помощи в борьбе с рф. Ожидается, что на встрече могут принять решение о передаче мощных систем ПВО и дальнобойных ракет.

По итогам Рамштайн-4 в Украине ожидают усиление военной поддержки и приятные "сюрпризы" от союзников.

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на прибытие мощных систем ПВО. Поскольку главным приоритетом в противостоянии агрессору остается защита неба.

Секретарь СНБО Алексей Данилов: «украинская сторона надеется на дополнительное вооружение, чтобы получить превосходство в силах, необходимое для завершения войны».

Алексей Резников анонсировал «очень хорошие новости» для Украины от США после обсуждения повестки дня переговоров Рамштайн с Ллойдом Остином. Подробности пообещал в скором времени.

09:20. Білий дім: США передадуть Україні додаткові HIMARS

Білий дім цього тижня має оголосити новий пакет військової допомоги Україні. Координатор Ради з національної безпеки США та стратегічних комунікацій Джон Кірбі:

«Ми продовжимо надавати Україні історичні рівні безпеки допомоги. Пізніше цього тижня адміністрація оголосить новий пакет допомоги з військовим обладнанням для України. Це буде 16-й такий пакет на підтримку України від початку президентства Джо Байдена.

До нового пакету допомоги увійдуть додаткові системи HIMARS, які українці використали дуже ефективно для зміни ситуації на полі бою, а також додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню та артилерії».

08:30. Резников предлагает производителям оружия протестовать новинки на поле боя против россиян

Министр обороны Алексей Резников призвал партнеров Украины протестовать новое вооружение на поле боя против оккупантов (Atltlantic Council, УП)

«Я думаю, для наших партнеров в Польше, США, Франции, Германии или наших турецких партнеров это хороший шанс протестировать их вооружение. Поэтому давайте нам инструменты, мы закончим работу, и у вас будет новая информация

Многие оружия сейчас тестируются в настоящих условиях боя против российской армии, имеющей много своих современных систем. У них есть интеллектуальные средства радиоэлектронной борьбы и связи, средства противовоздушной обороны, крылатые ракеты и баллистические ракеты, а также другое оборудование. Мы делимся всей информацией и опытом с нашими партнерами. Мы заинтересованы в тестировании современных систем в бою против врага.

По словам министра, Украине для эффективной защиты нам нужно около 50 HIMARS и РСЗО М270. Сейчас Украина использует по крайней мере 8 HIMARS. При этом для контрнаступления Украине нужно примерно 100 HIMARS и дополнительные БТР, БМП и разведывательные дроны. В частности, сейчас под оккупацией остаются около 2,5 тысячи населенных пунктов. Также, по словам Резникова, во время боев в Северодонецке и Лисичанске погибли 10-11 тысяч оккупантов, более 20 тысяч получили ранения.

08:00. ВСУ уже уничтожили 1700 танков оккупантов

Россия в захватнической войне с Украиной уже потеряла 38750 военных, 1700 танков, 3905ББМ и 703 беспилотника.

Генеральный штаб ВСУ: Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 38 750 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 700 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 905 (+13) ед,

артиллерийских систем – 856 (+5) ед,

РСЗО – 250 (+2) ед,

средств ПВО – 113 (+0) ед,

самолетов – 221 (+1) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 703 (+10),

крылатых ракет – 167 (+0) ед,

кораблей/катеров – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 775 (+8) ед,

специальной техники – 70 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

07:30. Британская разведка: Антоновский мост – ключевая уязвимость россиян на Херсонщине

Контроль над переправами через Днепр, вероятно, станет ключевым фактором в исходе боевых действий в Херсонской области (УП).

В сообщении британской разведки отмечается, что 19 июля власти оккупированного россией херсона сообщили, что украинские силы нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр.

«Сообщения в социальных сетях показали очевидные боевые повреждения проезжей части моста. Весьма вероятно, что мост можно будет использовать, но это ключевая уязвимость для российских сил».

Мост – это один из двух пунктов пересечения через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территории, которую она оккупировала к западу от реки.

В эту зону входит город Херсон, имеющий политическое и символическое значение для россии. Нижнее течение Днепра представляет собой естественный барьер, ширина водного пути обычно составляет около 1000 м.

07:00. Сводка Генштаба: в российских подразделениях процветает неповиновение и пьянство

Командование северного флота рф проводит профилактические мероприятия в связи с очень низким уровнем военной дисциплины в подразделениях, процветает пьянство и неповиновение приказам командиров.

05:20. ВСУ полностью уничтожили группу вагнеровцев

ВСУ ликвидировали группу наемников ЧВК Вагнер.

58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского: «В очередной раз, при стойком и мужественном удержании позиций на одном из рубежей линии фронта, благодаря слаженности и обученности, личным составом нашей бригады была полностью ликвидирована группа ЧВК Вагнер».

04:15. На юге украинские военные уничтожили российские гаубицы и Град

ВСУ уничтожили на юге 41 россиянина, РСЗО Град, три гаубицы Мста-Б и Гвоздику.

ОК Юг отмечает, что пара украинских штурмовиков и бомбардировщик отработали по скоплению врага, его техники и складу боеприпасов, по батарее РСЗО Град в районе Давидового Брода и Терновых Под. Украинские штурмовики парно ударили по вражескому танковому взводу в районе Лозового, а бомбардировщик опустошил опорный пункт противника неподалеку.

Также уничтожен беспилотный разведчик, автомобиль связи и два обычных, полевой артиллерийский склад в районе Брускинского. ВСУ поразили несколько командных пунктов, станции управления и базы логистического обеспечения врага.

В районе Новогригорьевки пара вражеских ударных вертолетов Ка-52 пыталась нанести поражение. Без потерь. В ответ наши вертолеты парами атаковали скопление вооружения и техники в районе Крещеновки и Ольгиного. Частично уничтожена минометная батарея.

03:40. Одесская область. В Рени взорвался бензовоз, есть погибший

На территории морского порта в Рени в Одесской области произошел взрыв, погиб мужчина.

ГУ ГСЧС Украины в Одесской области: в 21:23 в ГСЧС поступило сообщение о разгерметизации цистерны автомобильного бензовоза. Загорелись три автоцистерны с топливом. Пожар ликвидирован.

На месте пожара у сгоревшей автоцистерны обнаружили тело погибшего мужчины. Также в результате пожара получил ожоги 95% поверхности тела работник порта, он госпитализирован в тяжелом состоянии в Ренийскую больницу.

03:00. путин заявил, что россияне отошли от Киева ради переговоров

путин заявил, что россияне отошли от Киева, чтобы создать условия для переговоров с Украиной.

путин также обвинил Украину в якобы невыполнении стамбульских договоренностей, но каких конкретно не сказал. путин заявил, что поскольку в Киеве не желают придерживаться обязательств, он не встретится с Владимиром Зеленским.

путина: «Для того, чтобы создать эти условия (для переговоров), наши войска отошли из центра Украины, из Киева. Киевские власти отказались от исполнения этих соглашений, хотя они были практически достигнуты. Так что конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет».

02:30. Белый дом: Если россия аннексирует дополнительные территории Украины, мы отреагируем быстро и жестко

США располагают информацией о подготовке Россией аннексии дополнительных территорий Украины – в частности Донецкой и Луганской и части Херсонской и Запорожской областей – и предупреждают, что отреагируют на этот шаг москвы. Координатор Совета по национальной безопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби заявил (УП):

«Мы видим значительный массив доказательств из разведывательных и открытых источников о том, что россия планирует попытку аннексировать дополнительные украинские территории. Россия начинает объявлять, можно сказать, свои правила и условия аннексии, как это было в 2014 году.

россия уже поставила нелегитимных контролируемых лиц на территориях Украины, которые она контролирует. И мы знаем ее дальнейшие шаги: сначала эти руководители организуют постановочный референдум о присоединении к россии, затем россия использует эти референдумы в своем стремлении аннексировать новые территории Украины.

российское правительство рассматривает план аннексии частей Херсонской и Запорожской областей, а также полностью – Донецкой и Луганской. Москва уже начала подготовку к такому шагу: ввела обращение рубля на оккупированных территориях, блокирует доступ к интернету, преследует людей с проукраинскими взглядами и устанавливает контроль над СМИ.

Кремль не объявлял времени проведения этих референдумов, но их гауляйтеры говорили, что они состоятся в этом году, вероятно, вместе с региональными выборами в россии 11 сентября. россия в начале полномасштабного вторжения заявляла, что в ее планы не входит оккупация Украины.

Если россия все же воплотит в жизнь свои планы по аннексии, наш ответ будет быстрым и жестким – и общим с нашими союзниками и партнерами. На россию наложат дополнительные санкции, она станет еще большим изгоем, чем сейчас. Мы никогда не признаем никаких аннексированных россией территорий».

01:00. Зеленський: Продолжается обновление силовой вертикали государства

00:00. Начало 147-го дня войны, 20 июля

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