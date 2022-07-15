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15 июля 2022, 02:30 | Обновлено 15 июля 2022, 02:35
26
0

Побег из Днепра-1: Йовичевич возглавил Шахтер, Ярмолюк перешел в клуб АПЛ

Главные новости за 14 июля на Sport.ua

15 июля 2022, 02:30 | Обновлено 15 июля 2022, 02:35
26
0
Побег из Днепра-1: Йовичевич возглавил Шахтер, Ярмолюк перешел в клуб АПЛ
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 14 июля.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Йовичевич – главный тренер Шахтера. Обошлось без сюрпризов.

2. Стало известно, кто фаворит в тендере за право трансляции УПЛ. Setanta Sports и MEGOGO ведут борьбу, ТК Футбол 1/2/3 прекратили вещание.

3. ОФИЦИАЛЬНО. Егор Ярмолюк подписал контракт с клубом АПЛ. Бывший игрок «Днепра-1» теперь будет защищать цвета «Брентфорда».

4. Олимпик пропустит предстоящий сезон Первой лиги. Донецкий клуб не сыграет в ближайшем чемпионате Украины.

5. Украинская ушуистка Крысько стала вице-чемпионкой Всемирных игр. Второй результат принес Алине серебряную награду.

6. Не Призетко. Металлист назначил нового и.о. главного тренера первой команды. На это есть серьезная причина.

7. Оноприенко завоевала бронзу Всемирных игр в соревнованиях с лентой. 18-летняя гимнастка пополнила копилку сборной Украины очередной медалью.

8. Пропустили 4 гола за тайм. Днепр-1 проиграл спарринг кипрскому клубу Арис. Команда УПЛ неудачно провела товарищеский матч в Словении.

9. Источник: Арсенал не отказался от идеи подписать Зинченко. По информации The Athletic, лондонский клуб продолжает переговоры.

10. Тилль вернулся. Полтавская Ворскла в спарринге разгромила польский клуб. Днем ранее «Легионовия» проиграла контрольный матч «Заре».

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Источник Sport.ua
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