Стало известно, кто фаворит в тендере за право трансляции УПЛ

Футбольный журналист Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке рассказал, что телеканалы Setanta Sports и видеосервис MEGOGO ведут борьбу за право транслировать матчи чемпионата Украины:

«Днепр-1» и «Заря» сохраняют свои позиции на «плюсах». Насчет «Металлиста» – не уверен. За домашние матчи «Динамо» будут бороться Setanta и MEGOGO, но в холдинге 1+1 киевский клуб не останется.

У меня есть информация, что сейчас фаворитом в борьбе за права на трансляции УПЛ является телеканал Setanta. Есть определенный расчет со стороны УПЛ, что главным игроком на этом рынке будет именно Setanta, а даже не MEGOGO».

Телеканалы Футбол 1/2/3 прекратили спортивное вещание после того, как Ринат Ахметов принял решение о выходе из медиабизнеса.