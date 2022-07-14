Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, кто фаворит в тендере за право трансляции УПЛ
Украина. Премьер лига
14 июля 2022, 06:23 | Обновлено 14 июля 2022, 06:47
1797
0

Стало известно, кто фаворит в тендере за право трансляции УПЛ

Setanta Sports и MEGOGO ведут борьбу, ТК Футбол 1/2/3 прекратили вещание

14 июля 2022, 06:23 | Обновлено 14 июля 2022, 06:47
1797
0
Стало известно, кто фаворит в тендере за право трансляции УПЛ
ФК Динамо Киев

Футбольный журналист Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке рассказал, что телеканалы Setanta Sports и видеосервис MEGOGO ведут борьбу за право транслировать матчи чемпионата Украины:

«Днепр-1» и «Заря» сохраняют свои позиции на «плюсах». Насчет «Металлиста» – не уверен. За домашние матчи «Динамо» будут бороться Setanta и MEGOGO, но в холдинге 1+1 киевский клуб не останется.

У меня есть информация, что сейчас фаворитом в борьбе за права на трансляции УПЛ является телеканал Setanta. Есть определенный расчет со стороны УПЛ, что главным игроком на этом рынке будет именно Setanta, а даже не MEGOGO».

Телеканалы Футбол 1/2/3 прекратили спортивное вещание после того, как Ринат Ахметов принял решение о выходе из медиабизнеса.

По теме:
Красиво жить не запретишь. Экс-игрок Шахтера продает крайне роскошный дом
Кто покажет матчи Динамо? Киевляне планируют уйти с телеканала 2+2
КОЗЛОВСКИЙ: «УПЛ? Играть в Украине – единственное правильное решение»
телевидение чемпионат Украины по футболу ТВ-права Украинская Премьер-лига телепул Setanta Sports MEGOGO Михаил Спиваковский телеканал Футбол 1/2/3 ТаТоТаке выбор редакции
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Ребров сказал, что здесь топ-уровень, мне понравится»
Футбол | 13 июля 2022, 18:45 5
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Ребров сказал, что здесь топ-уровень, мне понравится»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Ребров сказал, что здесь топ-уровень, мне понравится»

Украинец рассказал о переезде в ОАЭ

Рынок свободных агентов НХЛ: Жиру - в Оттаве, контракты Тампы и Рейнджерс
Хоккей | 14 июля 2022, 02:59 0
Рынок свободных агентов НХЛ: Жиру - в Оттаве, контракты Тампы и Рейнджерс
Рынок свободных агентов НХЛ: Жиру - в Оттаве, контракты Тампы и Рейнджерс

Основные сделки первого дня

Названа сумма, которую Шахтер может получить от Аякса за Матвиенко
Футбол | 13.07.2022, 10:08
Названа сумма, которую Шахтер может получить от Аякса за Матвиенко
Названа сумма, которую Шахтер может получить от Аякса за Матвиенко
Бавария подняла цену на Левандовски для Барселоны
Футбол | 14.07.2022, 04:59
Бавария подняла цену на Левандовски для Барселоны
Бавария подняла цену на Левандовски для Барселоны
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 13.07.2022, 07:00
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виталий Кличко рассказал, готов ли ударить путина при встрече
Виталий Кличко рассказал, готов ли ударить путина при встрече
12.07.2022, 03:46
Бокс
Ярмоленко в Динамо: зов крови
Ярмоленко в Динамо: зов крови
12.07.2022, 10:27 3
Футбол
Цуренко одержала волевую победу над россиянкой на соревнованиях в Будапеште
Цуренко одержала волевую победу над россиянкой на соревнованиях в Будапеште
13.07.2022, 17:54 8
Теннис
ДЕВУШКА ДНЯ. Звезда OnlyFans готовится к дебюту в профессиональном боксе
ДЕВУШКА ДНЯ. Звезда OnlyFans готовится к дебюту в профессиональном боксе
13.07.2022, 08:43 5
Бокс
ВИДЕО. Мы вас обожаем. Виталия Кличко перепутали с братом на улице Киева
ВИДЕО. Мы вас обожаем. Виталия Кличко перепутали с братом на улице Киева
12.07.2022, 14:44
Бокс
ВИДЕО. Вы хотите, чтобы меня уволили? Как Денисов познакомился с Януковичем
ВИДЕО. Вы хотите, чтобы меня уволили? Как Денисов познакомился с Януковичем
12.07.2022, 07:19 16
Футбол
Лион – Динамо – 1:3. Матч 1. Видео голов и обзор товарищеского поединка
Лион – Динамо – 1:3. Матч 1. Видео голов и обзор товарищеского поединка
12.07.2022, 21:21 1
Футбол
Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова
12.07.2022, 15:49 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем