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Украина. Первая лига
14 июля 2022, 09:33 | Обновлено 14 июля 2022, 09:56
427
1

Олимпик пропустит предстоящий сезон Первой лиги

Донецкий клуб не сыграет в ближайшем чемпионате Украины

14 июля 2022, 09:33 | Обновлено 14 июля 2022, 09:56
427
1
Олимпик пропустит предстоящий сезон Первой лиги
ФК Олимпик Донецк

Донецкий «Олимпик» пропустит предстоящий сезон чемпионата Первой лиги Украины 2022/23.

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При этом неизвестно, полноценный ли это уход клуба с футбольной карты Украины или временный отказ от участия в соревнованиях ПФЛ на период военного положения с сохранением профессионального статуса клуба.
 
Летом прошлого года у «Олимпика» появилось новое руководство. Бывший президент донецкого клуба Владислав Гельзин был отстранен от футбола на пять лет после скандального инцидента в матче «Олимпика» и «Шахтера» (0:1).

На зимнюю паузу «Олимпик» ушел на 11-м месте в турнирной таблице, набрав в 19-ти матчах 23 очках.

Ранее сообщалось, что ряд команд Первой лиги планируют участие в аматорском чемпионате Украины.

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Олимпик Донецк Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
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Источник Sportarena
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May
Ну если на фронте, то понятно.
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