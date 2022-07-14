Олимпик пропустит предстоящий сезон Первой лиги

Донецкий «Олимпик» пропустит предстоящий сезон чемпионата Первой лиги Украины 2022/23.

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При этом неизвестно, полноценный ли это уход клуба с футбольной карты Украины или временный отказ от участия в соревнованиях ПФЛ на период военного положения с сохранением профессионального статуса клуба.



Летом прошлого года у «Олимпика» появилось новое руководство. Бывший президент донецкого клуба Владислав Гельзин был отстранен от футбола на пять лет после скандального инцидента в матче «Олимпика» и «Шахтера» (0:1).

На зимнюю паузу «Олимпик» ушел на 11-м месте в турнирной таблице, набрав в 19-ти матчах 23 очках.

Ранее сообщалось, что ряд команд Первой лиги планируют участие в аматорском чемпионате Украины.