Ряд команд Первой лиги планируют участие в аматорском чемпионате Украины

Несколько команд ПФЛ, которые не смогли стартовать во Второй и Первой лигах, рассматривают возможность провести ближайший футбольный сезон в аматорском чемпионате Украины.

Аматорский сезон 2022/23 должен стартовать позже, чем сезон в Первой и Второй лигах. Его формат будет отличаться от проведения прошлого сезона среди аматоров.

В чемпионатах ПФЛ 2022/23 не примут участие «Агробизнес», «Альянс», «Подолье», «Волынь», «Олимпик», «Краматорск», ФК «Ужгород», «Левый берег», «Перемога», «Балканы», «Таврия», «Тростянец», МФК «Николаев», «Волчанск», «Виктория», «Карпаты Галич», «Никополь», «Энергия», «Днепр» Черкассы, «Кристалл», «Сумы» и «Любомир».

Под вопросом – участие тернопольской «Нивы», ФК «Мункач», «Буковины», «Чайки» и «Реала Фармы».