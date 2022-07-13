Ряд команд Первой лиги планируют участие в аматорском чемпионате Украины
Такой вариант рассматривают и клубы Второй лиги
Несколько команд ПФЛ, которые не смогли стартовать во Второй и Первой лигах, рассматривают возможность провести ближайший футбольный сезон в аматорском чемпионате Украины.
Аматорский сезон 2022/23 должен стартовать позже, чем сезон в Первой и Второй лигах. Его формат будет отличаться от проведения прошлого сезона среди аматоров.
В чемпионатах ПФЛ 2022/23 не примут участие «Агробизнес», «Альянс», «Подолье», «Волынь», «Олимпик», «Краматорск», ФК «Ужгород», «Левый берег», «Перемога», «Балканы», «Таврия», «Тростянец», МФК «Николаев», «Волчанск», «Виктория», «Карпаты Галич», «Никополь», «Энергия», «Днепр» Черкассы, «Кристалл», «Сумы» и «Любомир».
Под вопросом – участие тернопольской «Нивы», ФК «Мункач», «Буковины», «Чайки» и «Реала Фармы».
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