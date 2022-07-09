Украина. Первая лига09 июля 2022, 22:28 | Обновлено 09 июля 2022, 22:29
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Известен предварительный состав участников Первой лиги на сезон 2022/23
В списке 16 команд, которые разделены на две группы
09 июля 2022, 22:28 | Обновлено 09 июля 2022, 22:29
1668
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Стал известен предварительный состав участников первой лиги на сезон 2022/23. Его опубликовали львовские «Карпаты».
В списке 16 команд, которые поделены на две группы по географическому признаку.
Отмечается, что список участников не окончательный. Официальная информация от ПФЛ ожидается на следующей неделе.
В прошлом сезоне также играли 16 команд, но без разделения на группы.
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