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  4. Известен предварительный состав участников Первой лиги на сезон 2022/23
Украина. Первая лига
09 июля 2022, 22:28 | Обновлено 09 июля 2022, 22:29
1668
0

Известен предварительный состав участников Первой лиги на сезон 2022/23

В списке 16 команд, которые разделены на две группы

09 июля 2022, 22:28 | Обновлено 09 июля 2022, 22:29
1668
0
Известен предварительный состав участников Первой лиги на сезон 2022/23
ПФЛ

Стал известен предварительный состав участников первой лиги на сезон 2022/23. Его опубликовали львовские «Карпаты».

В списке 16 команд, которые поделены на две группы по географическому признаку.

Отмечается, что список участников не окончательный. Официальная информация от ПФЛ ожидается на следующей неделе.

В прошлом сезоне также играли 16 команд, но без разделения на группы. 

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