Стал известен предварительный состав участников первой лиги на сезон 2022/23. Его опубликовали львовские «Карпаты».

В списке 16 команд, которые поделены на две группы по географическому признаку.

Отмечается, что список участников не окончательный. Официальная информация от ПФЛ ожидается на следующей неделе.

В прошлом сезоне также играли 16 команд, но без разделения на группы.