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Украина. Премьер лига
14 июля 2022, 10:09 | Обновлено 14 июля 2022, 10:21
985
1

ОФИЦИАЛЬНО. Йовичевич – главный тренер Шахтера

Обошлось без сюрпризов

14 июля 2022, 10:09 | Обновлено 14 июля 2022, 10:21
985
1
ОФИЦИАЛЬНО. Йовичевич – главный тренер Шахтера
ФК Шахтер

«Шахтер» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Игора Йовичевича. Контракта с 48-летним хорватским специалистом подписан на два года.

Йовичевич стал 35-м главным тренером в истории «Шахтера».

Предыдущим клубом Йовичевича был «Днепр-1». Также хорват возглавлял «Карпаты» Львов, «Целе» и «Динамо» Загреб.

На посту главного тренера «Шахтера» Йовичевич заменил Роберто Де Дзерби, который покинул клуб 11 июля после года работы с «горняками».

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Источник ФК Шахтер Донецк
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