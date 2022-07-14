ОФИЦИАЛЬНО. Йовичевич – главный тренер Шахтера

«Шахтер» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Игора Йовичевича. Контракта с 48-летним хорватским специалистом подписан на два года.

Йовичевич стал 35-м главным тренером в истории «Шахтера».

Предыдущим клубом Йовичевича был «Днепр-1». Также хорват возглавлял «Карпаты» Львов, «Целе» и «Динамо» Загреб.

На посту главного тренера «Шахтера» Йовичевич заменил Роберто Де Дзерби, который покинул клуб 11 июля после года работы с «горняками».