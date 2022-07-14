Украина. Премьер лига14 июля 2022, 10:09 | Обновлено 14 июля 2022, 10:21
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ОФИЦИАЛЬНО. Йовичевич – главный тренер Шахтера
Обошлось без сюрпризов
14 июля 2022, 10:09 | Обновлено 14 июля 2022, 10:21
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«Шахтер» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Игора Йовичевича. Контракта с 48-летним хорватским специалистом подписан на два года.
Йовичевич стал 35-м главным тренером в истории «Шахтера».
Предыдущим клубом Йовичевича был «Днепр-1». Также хорват возглавлял «Карпаты» Львов, «Целе» и «Динамо» Загреб.
На посту главного тренера «Шахтера» Йовичевич заменил Роберто Де Дзерби, который покинул клуб 11 июля после года работы с «горняками».
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