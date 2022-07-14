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Англия
14 июля 2022, 15:07 | Обновлено 14 июля 2022, 15:16
729
0

Источник: Арсенал не отказался от идеи подписать Зинченко

По информации The Athletic, лондонский клуб продолжает переговоры

14 июля 2022, 15:07 | Обновлено 14 июля 2022, 15:16
729
0
Источник: Арсенал не отказался от идеи подписать Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации The Athletic, «Арсенал» все еще не отказался от идеи подписать украинского игрока «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

Клубы недавно успешно завершили трансфер Габриэля Жезуса, поэтому лондонцы уверены, что смогут договориться и по поводу Зинченко.

Пока стороны не договорились, но ведут переговоры о трансфере. «Манчестер Сити» не спешит продавать Зинченко, однако не против продажи, если будут предложены соответствующие условия.

Ранее сообщалось, что сам Зинченко не против трансфера, но хочет играть в центре поля, а не слева в обороне, где его использует Хосеп Гвардиола.

Контракт украинца завершается в 2024 году.

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Источник The Athletic
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