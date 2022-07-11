Ярмоленко вернется в Динамо, Украина U-19 вышла на Евро-2022 по футзалу

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 10 июля.

Больше в нашем Telegram Звездная фигуристка Татьяна Навка рассталась c пресс-секретарем путина

1. Ярмоленко договорился о возвращении в Динамо – турецкий журналист. В настоящий момент вингер пребывает в статусе свободного агента.

2. Три разгрома в трех матчах. Украина U-19 вышла на Евро-2022 по футзалу. Команда Виталия Одегова разгромила Молдову и убедительно выиграла группу.

3. Снова камбэк. Джокович в седьмой раз выиграл Уимблдон. Ник Кирьос взял первый сет в финале, но на большее его не хватило.

4. Шахтер сделал предложение по Коваленко. В конкурентах – Специя. «Горняки» хотят вернуть своего «золотого мальчика».

5. Леклер в битве с Ферстаппеном выиграл в Австрии, пожар у Сайнса. Леклер выиграл драматичную гонку.

6. Источник: Цыганков хочет перебраться в АПЛ или Серию A. В Испанию или Францию игрок не хочет.

7. ОФИЦИАЛЬНО. Ордец перешел в Бохум. Центрбек проведет в Германии минимум один сезон.

8. Чисору наконец-то не засудили. У Дерека есть шансы на пару больших боев. Британец взял реванш у Кубрата Пулева.

9. Яркий нокаут в UFC. Физиев мощно нокаутировал Дос Аньоса. Бой в легком весе завершился досрочной победой азербайджанца в 5-м раунде.

10. Мешок баксов. Днепр-1 заплатит Металлисту за переход Кучера большую сумму. В контракте тренера прописана клаусула в размере 1 млн долларов.