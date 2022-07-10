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  4. Источник: Цыганков хочет перебраться в АПЛ или Серию A
Украина. Премьер лига
10 июля 2022, 15:45 |
155
0

Источник: Цыганков хочет перебраться в АПЛ или Серию A

В Испанию или Францию игрок не хочет

10 июля 2022, 15:45 |
155
0
Источник: Цыганков хочет перебраться в АПЛ или Серию A
fcdynamo.kiev.ua

По информации журналиста Игоря Бурбаса, хавбек «Динамо» Виктор Цыганков ждет предложений от клубов АПЛ или Серии A, а вот в Ла Лигу игрок не очень хочет.

Англия и Италия - приоритеты для игрока сборной Украины, поэтому варианты с «Атлетико» и «Монако», которые назывались ранее, Цыганкова не заинтересовали.

У игрока остался год по контракту, и киевский клуб пока не определился, что делать дальше. Конкретных предложений пока нет.

Ранее сообщалось, что Динамо хочет получить за Цыганкова 15-20 миллионов евро.

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Виктор Цыганков Динамо Киев
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Источник Чистий підкаст
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