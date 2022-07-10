Источник: Цыганков хочет перебраться в АПЛ или Серию A
В Испанию или Францию игрок не хочет
По информации журналиста Игоря Бурбаса, хавбек «Динамо» Виктор Цыганков ждет предложений от клубов АПЛ или Серии A, а вот в Ла Лигу игрок не очень хочет.
Англия и Италия - приоритеты для игрока сборной Украины, поэтому варианты с «Атлетико» и «Монако», которые назывались ранее, Цыганкова не заинтересовали.
У игрока остался год по контракту, и киевский клуб пока не определился, что делать дальше. Конкретных предложений пока нет.
Ранее сообщалось, что Динамо хочет получить за Цыганкова 15-20 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В списке 16 команд, которые разделены на две группы
Ветераны устроят махач в ринге