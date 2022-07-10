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Германия
10 июля 2022, 13:07 | Обновлено 10 июля 2022, 13:18
303
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ордец перешел в Бохум

Центрбек проведет в Германии минимум один сезон

10 июля 2022, 13:07 | Обновлено 10 июля 2022, 13:18
303
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ордец перешел в Бохум
ФК Бохум. Иван Ордец

30-летний украинский центральный защитник Иван Ордец стал игроком немецкого «Бохума».

В клуб, который в сезоне-2022/23 после одиннадцати лет отсутствия вновь сыграет в первой Бундеслиге, Ордец перешел из московского «динамо» на правах годичной аренды.

Полный ордец
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Переход украинца стал возможным благодаря механизму ФИФА, позволяющему легионерам приостанавливать срок действия контрактов с российскими клубами.

Контракт Ордеца с московским «динамо» действует до лета 2024 года. В россию защитник перебрался в 2019 году, покинув свободным агентом «Шахтер».

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Источник ФК Бохум
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