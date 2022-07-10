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  4. Мешок баксов. Днепр-1 заплатит Металлисту за переход Кучера большую сумму
Украина. Премьер лига
10 июля 2022, 21:32 | Обновлено 11 июля 2022, 01:02
4986
9

Мешок баксов. Днепр-1 заплатит Металлисту за переход Кучера большую сумму

В контракте тренера прописана клаусула в размере 1 млн долларов

10 июля 2022, 21:32 | Обновлено 11 июля 2022, 01:02
4986
9
Мешок баксов. Днепр-1 заплатит Металлисту за переход Кучера большую сумму
ФК Металлист Харьков. Александр Кучер

Харьковский «Металлист» получит от «Днепра-1» компенсацию в размере 1 млн долларов за переход главного тренера Александра Кучера, информирует футбольный журналист Игорь Бурбас:

«Днепр-1» выплатит «Металлисту» 1 млн долларов компенсации за Александра Кучера. Именно такая клаусула прописана в контракте тренера. Сумма будет выплачена не сразу, а по частям.

Также продолжаются переговоры по игрокам, которые с разрешения харьковского руководства находятся в лагере «Днепра-1». С ними, скорее всего, оформят арендные сделки».

Помимо перехода Кучера ожидается, что вице-президент «Металлиста» Евгений Красников станет спортивным директором «Днепра-1».

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Металлист Харьков Днепр-1 Игорь Бурбас Александр Кучер отставка назначение тренера Евгений Красников выбор редакции
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Комментарии 9
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Михайло Кудієнко
Який мільйон, хто такий Кучер, чого він добився, рік назад дніпро-1 відмовилось за Скрипника платити 500 000
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+6
Артем Дима футболист
Бурбас  как циганык  с его "я вам мамою клянуся коломойський не моє відношення  до дніпра 1. " этот тоже  чушь порит  так что люди у виска крутят. 
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+2
Вячеслав Федак
 Цікаво буде подивитися на Сашка в Єврокубках. Дуже цікавий тренер.Хто каже,що він" не який"помиляються.Бо просто не слідкували за іграми Металла, потім Металіста.За рік чекаємо повернення.А зараз заробляйтн хлопці на підтримку Металіста поки АВЯ не разрулить проблеми та війна не скінчиться 
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
witcher_rr
Який нах.міліон,нічого Дніпро платити не буде,є вже інф.
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0
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Віталій Ткачук
Значить металісту таки п.здець. Красніков вже навіть Бурбаса підключив, щоб подорожче себе з дружбаном продати). Який мільйон, ви про що? Кучер сам має доплатити, щоб тренувати команду учасницю групового турніру ЛЄ.
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0
aleks8-48
Я думал,что Красников ещё Днепру-1 заплатит за то,что тот пристроил его друга на зарплату. Доильный харьковский аппарат заработал,а впереди ещё щедроты за ни кому не нужные аренды. Лучше бы своим добавил или за эти деньги купили по настоящему нужного игрока. Никак, Коломойкий Красникову проигрался.
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0
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