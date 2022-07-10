Шахтер сделал предложение по Коваленко. В конкурентах – Специя

«Золотой мальчик» академии донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко нынешним летом может вернуться в стан «горняков».

Как сообщает Il Giorno, Коваленко уже получил предложение о возвращении в донецкий клуб, однако его подробности источник не раскрывает.

Также известно, что видеть Коваленко в своих рядах в следующем сезоне желает и «Специя», в которой украинский хавбек отыграл минувший сезон на условиях аренды.

Контракт Коваленко принадлежит «Аталанте» и рассчитан до лета 2025 года. В клубе из Бергамо не рассчитывают на украинца в ближайшем будущем и готовы рассмотреть возможность его ухода.

«Аталанта» не прочь продлить аренду Коваленко в «Специю» еще на сезон, однако у клуба также налажены прекрасные отношения с «Шахтером», а потому вопрос, где Виктор проведет следующий год остается актуальным.

Напомним, Виктор Коваленко перешел в «Аталанту» в начале 2021 года. Его трансфер из «Шахтера» обошелся итальянцам в 600 тысяч евро.