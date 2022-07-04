Украина завоевала бронзу на футзальном Евро, Лунин решил остаться в Реале
Главные новости за 3 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 3 июля.
1. Бронзовый успех. Женская сборная Украины по футзалу одолела Венгрию. Команда Олега Шайтанова завершила чемпионат Европы с медалями.
2. Сборная Украины в напряженном матче проиграла Италии в Евролиге. Сине-желтые в двух играх первого раунда не набрали ни одного очка.
3. Лунин после разговора с Анчелотти принял решение остаться в Реале. Андрей не будет уходить в аренду.
4. Карлос Сайнс выиграл драматичную гонку в Англии, Перес и Хэмилтон – в топ-3. Жаркая борьба в течение всей гонки.
5. Женская сборная Украины всухую разгромила Чехию в 3-м туре Евролиги. Завершающая стадия женской Евролиги пройдет в сентябре в Италии.
6. Без Пустового и Лукашова. Заявка Украины на матч с македонцами. Зато в составе сине-желтой команды оказался Вячеслав Кравцов.
7. Источник: Красников и Кучер могут получить работу в Днепре-1. Многое зависит от Александра Ярославского и болельщиков «Металлиста».
8. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс объявил об уходе 18 игроков. Клуб из Кривого Рога остался без половины состава.
9. Адесанья и Волкановски с победами по очкам сохранили титулы чемпионов UFC. На UFC 276 Джаред Каннонье и Макс Холлоуэй не сумели завоевать пояса.
10. Байндл проиграла россиянке в финале турнира во Франции. Катерина с 2017-го не может выиграть титул.
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