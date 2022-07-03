Лунин после разговора с Анчелотти принял решение остаться в Реале

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин хочет остаться в составе мадридского клуба и согласился быть запасным вратарем.

Сообщается, что это решение было принято после того как украинец пообщался с Карло Анчелотти и наставник пообещал ему больше игрового времени в следующем сезоне. Также Лунин не оставил мечту стать основным вратарем «сливочных». Недавнее отцовство Андрея также повлияло на его выбор.

По информации источника, отец и агент украинца настаивали на переходе Лунина в другой клуб, где 23-летний футболист мог бы получать регулярную игровую практику.

В прошлом сезоне украинский вратарь отыграл всего 390 минут, но в клубе остались довольны его выступлениями.