Лунин после разговора с Анчелотти принял решение остаться в Реале
Андрей не будет уходить в аренду
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин хочет остаться в составе мадридского клуба и согласился быть запасным вратарем.
Сообщается, что это решение было принято после того как украинец пообщался с Карло Анчелотти и наставник пообещал ему больше игрового времени в следующем сезоне. Также Лунин не оставил мечту стать основным вратарем «сливочных». Недавнее отцовство Андрея также повлияло на его выбор.
По информации источника, отец и агент украинца настаивали на переходе Лунина в другой клуб, где 23-летний футболист мог бы получать регулярную игровую практику.
В прошлом сезоне украинский вратарь отыграл всего 390 минут, но в клубе остались довольны его выступлениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Австралийцы проводят отличный турнир
Анатолий Тимощук и Александр Спивак примут участие в поединке легенд «Зенита» и «Спартака»