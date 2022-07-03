Байндл проиграла россиянке в финале турнира во Франции

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№147 WTA) остановилась за шаг от титула на грунтовом 60-тысячнике во Франции.

В финале украинка в трех партиях проиграла Оксане Селехметьевой (№175 WTA).

Монпелье. Финал

Катерина Байндл (Украина) – Оксана Селехметьева – 3:6, 7:5, 5:7

Отметим, что украинка ранее всего один раз выигрывала турнир такой категории. В 2017-м она стала победительницей соревнований в Риме.

В том же году Катерина стала победительницей последнего на данный момент турнира – 125-тысячника в Даляне.