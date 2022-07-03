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  4. Байндл проиграла россиянке в финале турнира во Франции
WTA
03 июля 2022, 21:05 | Обновлено 03 июля 2022, 21:06
715
0

Байндл проиграла россиянке в финале турнира во Франции

Катерина с 2017-го не может выиграть титул

03 июля 2022, 21:05 | Обновлено 03 июля 2022, 21:06
715
0
Байндл проиграла россиянке в финале турнира во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№147 WTA) остановилась за шаг от титула на грунтовом 60-тысячнике во Франции.

В финале украинка в трех партиях проиграла Оксане Селехметьевой (№175 WTA).

Монпелье. Финал
Катерина Байндл (Украина) – Оксана Селехметьева – 3:6, 7:5, 5:7

Отметим, что украинка ранее всего один раз выигрывала турнир такой категории. В 2017-м она стала победительницей соревнований в Риме

В том же году Катерина стала победительницей последнего на данный момент турнира – 125-тысячника в Даляне

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Катерина Байндл (Козлова) Оксана Селехметьева ITF Монпелье
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Источник Sport.ua
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