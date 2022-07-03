Сборная Украины в напряженном матче проиграла Италии в Евролиге
Сине-желтые в двух играх первого раунда не набрали ни одного очка
3 июля в Назаре (Португалия) состоялся матч 3-го тура Евролиги 2022 по пляжному футболу среди мужчин.
Сборная Украины после поражения от Испании (1:4) проиграла и вторую свою встречу команде Италии (3:5). При счете 3:3 решающий 4-й гол итальянцы забили за 2.5 минуты до конца матча, а на последних секундах еще один мяч залетел в пустые ворота сине-желтых.
Сине-желтые завершили первую часть турнира без набранных очков в двух встречах. Впереди в групповом раунде еще две игры.
10 команд разделены на 2 группы. По итогам турнира по круговой системе по 2 лучшие команды выйдут в полуфиналы. Последние два игровых дня пройдут в Альгеро (Италия) 8 и 9 сентября.
Евролига 2022 по пляжному футболу
Мужчины. Дивизион А
1-й тур, 1 июля
- 13:15. Испания – Германия – 8:1
- 15:45. Франция – Швейцария – 2:8
- 17:15. Италия – Азербайджан – 7:3
- 19:45. Португалия – Эстония – 8:1
2-й тур, 2 июля
- 14:30. Германия – Азербайджан – 5:6
- 17:00. Эстония – Польша – 2:7
- 18:30. Испания – Украина – 4:1
- 21:00. Португалия – Франция – 8:2
3-й тур, 3 июля
- 14:30. Испания – Азербайджан – 6:4
- 17:00. Польша – Франция – 5:4 (д.в.)
- 18:30. Италия – Украина – 5:3
- 21:00. Португалия – Швейцария
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