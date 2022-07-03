Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины в напряженном матче проиграла Италии в Евролиге
Пляжный футбол
03 июля 2022, 19:50 | Обновлено 03 июля 2022, 19:59
1442
1

Сборная Украины в напряженном матче проиграла Италии в Евролиге

Сине-желтые в двух играх первого раунда не набрали ни одного очка

03 июля 2022, 19:50 | Обновлено 03 июля 2022, 19:59
1442
1
Сборная Украины в напряженном матче проиграла Италии в Евролиге
Sport 1

3 июля в Назаре (Португалия) состоялся матч 3-го тура Евролиги 2022 по пляжному футболу среди мужчин.

Сборная Украины после поражения от Испании (1:4) проиграла и вторую свою встречу команде Италии (3:5). При счете 3:3 решающий 4-й гол итальянцы забили за 2.5 минуты до конца матча, а на последних секундах еще один мяч залетел в пустые ворота сине-желтых.

Сине-желтые завершили первую часть турнира без набранных очков в двух встречах. Впереди в групповом раунде еще две игры.

10 команд разделены на 2 группы. По итогам турнира по круговой системе по 2 лучшие команды выйдут в полуфиналы. Последние два игровых дня пройдут в Альгеро (Италия) 8 и 9 сентября.

Евролига 2022 по пляжному футболу

Мужчины. Дивизион А

1-й тур, 1 июля

  • 13:15. Испания – Германия – 8:1
  • 15:45. Франция – Швейцария – 2:8
  • 17:15. Италия – Азербайджан – 7:3
  • 19:45. Португалия – Эстония – 8:1

2-й тур, 2 июля

  • 14:30. Германия – Азербайджан – 5:6
  • 17:00. Эстония – Польша – 2:7
  • 18:30. Испания – Украина – 4:1
  • 21:00. Португалия – Франция – 8:2

3-й тур, 3 июля

  • 14:30. Испания – Азербайджан – 6:4
  • 17:00. Польша – Франция – 5:4 (д.в.)
  • 18:30. Италия – Украина – 5:3
  • 21:00. Португалия – Швейцария
По теме:
Италия – Украина. Мужская Евролига 2022. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Сумасшедший гол украинки Костюк в ворота сборной Англии
Женская сборная Украины всухую разгромила Чехию в 3-м туре Евролиги
сборная Украины по пляжному футболу сборная Италии по пляжному футболу Евролига по пляжному футболу Италия - Украина
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На UFC 276 размазали по рингу бойца, советовавшего Украине капитулировать
MMA | 03 июля 2022, 11:14 1
На UFC 276 размазали по рингу бойца, советовавшего Украине капитулировать
На UFC 276 размазали по рингу бойца, советовавшего Украине капитулировать

Шон Стриклэнд получил по заслугам в поединке с Алексом Перейрой

37-летний экс-легионер Динамо сменил клуб в Австралии
Футбол | 03 июля 2022, 20:45 0
37-летний экс-легионер Динамо сменил клуб в Австралии
37-летний экс-легионер Динамо сменил клуб в Австралии

Милош Нинкович не собирается завершать карьеру

Роналду попросил Манчестер Юнайтед о трансфере в другой клуб
Футбол | 03.07.2022, 12:55
Роналду попросил Манчестер Юнайтед о трансфере в другой клуб
Роналду попросил Манчестер Юнайтед о трансфере в другой клуб
Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии
Футбол | 03.07.2022, 10:26
Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии
Два бывших игрока сборной Украины сыграют в матче легенд на россии
ВИДЕО. Лунин совершил лучший сейв сезона Ла Лиги
Футбол | 02.07.2022, 22:35
ВИДЕО. Лунин совершил лучший сейв сезона Ла Лиги
ВИДЕО. Лунин совершил лучший сейв сезона Ла Лиги
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
igor shmuylo
Не проиграли а просрали, грубые ошибки и концентрация превели к проигрыванию 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Освободит место Йовичевичу? СМИ назвали клуб, который возглавит Де Дзерби
Освободит место Йовичевичу? СМИ назвали клуб, который возглавит Де Дзерби
01.07.2022, 23:06 3
Футбол
ВИДЕО. ВСУ показали, как уничтожили огромный склад боеприпасов врага
ВИДЕО. ВСУ показали, как уничтожили огромный склад боеприпасов врага
02.07.2022, 15:30
Война
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание, прогнозы и результаты
01.07.2022, 23:00
Футбол
Второе поражение в карьере. Майрис Бриедис потерял титул тяжелого веса
Второе поражение в карьере. Майрис Бриедис потерял титул тяжелого веса
02.07.2022, 17:31 10
Бокс
Трансферное лето-2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето-2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
03.07.2022, 09:10
Футбол
Первая победа в Швейцарии. Динамо обыграло Сьон в товарищеском матче
Первая победа в Швейцарии. Динамо обыграло Сьон в товарищеском матче
02.07.2022, 22:07 2
Футбол
Бриедис – отличный боксер, но он неинтересен. Его карьера скоро завершится
Бриедис – отличный боксер, но он неинтересен. Его карьера скоро завершится
02.07.2022, 10:51
Бокс
ФОТО. Костюк показала последствия травмы на Уимблдоне
ФОТО. Костюк показала последствия травмы на Уимблдоне
02.07.2022, 22:10 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем