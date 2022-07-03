Сборная Украины в напряженном матче проиграла Италии в Евролиге

3 июля в Назаре (Португалия) состоялся матч 3-го тура Евролиги 2022 по пляжному футболу среди мужчин.

Сборная Украины после поражения от Испании (1:4) проиграла и вторую свою встречу команде Италии (3:5). При счете 3:3 решающий 4-й гол итальянцы забили за 2.5 минуты до конца матча, а на последних секундах еще один мяч залетел в пустые ворота сине-желтых.

Сине-желтые завершили первую часть турнира без набранных очков в двух встречах. Впереди в групповом раунде еще две игры.

10 команд разделены на 2 группы. По итогам турнира по круговой системе по 2 лучшие команды выйдут в полуфиналы. Последние два игровых дня пройдут в Альгеро (Италия) 8 и 9 сентября.

Евролига 2022 по пляжному футболу

Мужчины. Дивизион А

1-й тур, 1 июля

13:15. Испания – Германия – 8:1

– Германия – 8:1 15:45. Франция – Швейцария – 2:8

– 2:8 17:15. Италия – Азербайджан – 7:3

– Азербайджан – 7:3 19:45. Португалия – Эстония – 8:1

2-й тур, 2 июля

14:30. Германия – Азербайджан – 5:6

– 5:6 17:00. Эстония – Польша – 2:7

– 2:7 18:30. Испания – Украина – 4:1

– Украина – 4:1 21:00. Португалия – Франция – 8:2

3-й тур, 3 июля