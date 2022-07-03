Женская сборная Украины всухую разгромила Чехию в 3-м туре Евролиги

3 июля в португальском Назаре состоялся 3-й тур Евролиги 2022 по пляжному футболу среди женщин.

Сборная Украины после поражений от Англии (3:4) и Испании (1:3) одержала первую победу в турнире над командой Чехии (4:0).

Сине-желтые набрали 3 очка из 9 возможных и продолжают борьбу за топ-4 и выход в полуфинал.

6 команд играют по круговой системе, и 4 лучшие выйдут в полуфиналы. Последние два игровых дня пройдут в Альгеро (Италия) 8 и 9 сентября. Финал четырех состоится там же 10 и 11 сентября.

Евролига 2022 по пляжному футболу

Женщины. Дивизион А

1-й тур, 1 июля

12:00. Испания – Италия – 2:3

– 2:3 14:30. Англия – Украина – 4:3

– Украина – 4:3 18:30. Чехия – Португалия – 2:5

2-й тур, 2 июля

13:15. Чехия – Англия – 2:3 (д.в.)

– 2:3 (д.в.) 15:45. Украина – Испания – 1:3

– 1:3 19:45. Португалия – Италия – 4:3

3-й тур, 3 июля

13:15. Украина – Чехия – 4:0

– Чехия – 4:0 15:45. Англия – Италия

19:45. Испания – Португалия

Турнирная таблица