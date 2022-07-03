Женская сборная Украины всухую разгромила Чехию в 3-м туре Евролиги
Завершающая стадия женской Евролиги пройдет в сентябре в Италии
3 июля в португальском Назаре состоялся 3-й тур Евролиги 2022 по пляжному футболу среди женщин.
Сборная Украины после поражений от Англии (3:4) и Испании (1:3) одержала первую победу в турнире над командой Чехии (4:0).
Сине-желтые набрали 3 очка из 9 возможных и продолжают борьбу за топ-4 и выход в полуфинал.
6 команд играют по круговой системе, и 4 лучшие выйдут в полуфиналы. Последние два игровых дня пройдут в Альгеро (Италия) 8 и 9 сентября. Финал четырех состоится там же 10 и 11 сентября.
Евролига 2022 по пляжному футболу
Женщины. Дивизион А
1-й тур, 1 июля
- 12:00. Испания – Италия – 2:3
- 14:30. Англия – Украина – 4:3
- 18:30. Чехия – Португалия – 2:5
2-й тур, 2 июля
- 13:15. Чехия – Англия – 2:3 (д.в.)
- 15:45. Украина – Испания – 1:3
- 19:45. Португалия – Италия – 4:3
3-й тур, 3 июля
- 13:15. Украина – Чехия – 4:0
- 15:45. Англия – Италия
- 19:45. Испания – Португалия
Турнирная таблица
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