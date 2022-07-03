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  4. Женская сборная Украины всухую разгромила Чехию в 3-м туре Евролиги
Пляжный футбол
03 июля 2022, 14:32 | Обновлено 03 июля 2022, 14:42
278
0

Женская сборная Украины всухую разгромила Чехию в 3-м туре Евролиги

Завершающая стадия женской Евролиги пройдет в сентябре в Италии

03 июля 2022, 14:32 | Обновлено 03 июля 2022, 14:42
278
0
Женская сборная Украины всухую разгромила Чехию в 3-м туре Евролиги
Sport 1

3 июля в португальском Назаре состоялся 3-й тур Евролиги 2022 по пляжному футболу среди женщин.

Сборная Украины после поражений от Англии (3:4) и Испании (1:3) одержала первую победу в турнире над командой Чехии (4:0).

Сине-желтые набрали 3 очка из 9 возможных и продолжают борьбу за топ-4 и выход в полуфинал.

6 команд играют по круговой системе, и 4 лучшие выйдут в полуфиналы. Последние два игровых дня пройдут в Альгеро (Италия) 8 и 9 сентября. Финал четырех состоится там же 10 и 11 сентября.

Евролига 2022 по пляжному футболу

Женщины. Дивизион А

1-й тур, 1 июля

  • 12:00. Испания – Италия – 2:3
  • 14:30. Англия – Украина – 4:3
  • 18:30. Чехия – Португалия – 2:5

2-й тур, 2 июля

  • 13:15. Чехия – Англия – 2:3 (д.в.)
  • 15:45. Украина – Испания – 1:3
  • 19:45. Португалия – Италия – 4:3

3-й тур, 3 июля

  • 13:15. Украина – Чехия – 4:0
  • 15:45. Англия – Италия
  • 19:45. Испания – Португалия

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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