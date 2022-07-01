Подиум Бех-Романчук, Левченко и Геращенко, Зарю покинули Вернидуб и Громов
Главные новости за 30 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 30 июня.
1. Бех-Романчук заняла 2-е место в Стокгольме. Стребкова обновила рекорд
30 июня состоялись соревнования этапа Бриллиантовой лиги
2. Левченко и Геращенко – на пьедестале в Стокгольме, Магучих – только пятая
Победу в прыжках в высоту одержала Элеанор Паттерсон из Австралии
3. Рыжикова завоевала бронзу на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
Нидерландка Фемке Бол с лучшим временем сезона обновила рекорд лиги
4. ВИДЕО. Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
На этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме швед взял планку на высоте 6.16 м
5. Рома хочет сыграть с Шахтером, чтоб не платить штраф в 300 тысяч евро
Римляне решили провести товарняк с «горняками», отменив визит в Барселону
6. Зарю покинули Вернидуб и Громов, команда ждет возвращение Шахаба
У команды большие изменения в составе
7. ОФИЦИАЛЬНО. Вальверде возглавил Атлетик Бильбао
Экс-тренер «Барселоны» вернулся в баскский клуб
8A. Селезнев назвал фаворита следующего сезона УПЛ
Нападающий «Миная» верит в силу киевского «Динамо»
8B. Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Зозуля – тот еще дурак. Только одним чубом и бьет»
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9. Автогол Андрея Ярмоленко в матче с Уэльсом отменен. Кто автор гола?
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10. Левандовски в Барселоне: последний довод короля
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