Подиум Бех-Романчук, Левченко и Геращенко, Зарю покинули Вернидуб и Громов

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 30 июня.

1. Бех-Романчук заняла 2-е место в Стокгольме. Стребкова обновила рекорд

30 июня состоялись соревнования этапа Бриллиантовой лиги

2. Левченко и Геращенко – на пьедестале в Стокгольме, Магучих – только пятая

Победу в прыжках в высоту одержала Элеанор Паттерсон из Австралии

3. Рыжикова завоевала бронзу на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Нидерландка Фемке Бол с лучшим временем сезона обновила рекорд лиги

4. ВИДЕО. Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

На этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме швед взял планку на высоте 6.16 м

5. Рома хочет сыграть с Шахтером, чтоб не платить штраф в 300 тысяч евро

Римляне решили провести товарняк с «горняками», отменив визит в Барселону

6. Зарю покинули Вернидуб и Громов, команда ждет возвращение Шахаба

У команды большие изменения в составе

7. ОФИЦИАЛЬНО. Вальверде возглавил Атлетик Бильбао

Экс-тренер «Барселоны» вернулся в баскский клуб

8A. Селезнев назвал фаворита следующего сезона УПЛ

Нападающий «Миная» верит в силу киевского «Динамо»

8B. Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Зозуля – тот еще дурак. Только одним чубом и бьет»

Экс-форвард «Днепра» – о бывшем партнере по команде

9. Автогол Андрея Ярмоленко в матче с Уэльсом отменен. Кто автор гола?

Забитый мяч переписали на форварда валлийской команды Гарета Бэйла

10. Левандовски в Барселоне: последний довод короля

От перехода Роберта на «Камп Ноу» выиграют все. И «Бавария» тоже