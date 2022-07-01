Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Подиум Бех-Романчук, Левченко и Геращенко, Зарю покинули Вернидуб и Громов
Другие новости
01 июля 2022, 07:30 | Обновлено 01 июля 2022, 07:40
401
0

Подиум Бех-Романчук, Левченко и Геращенко, Зарю покинули Вернидуб и Громов

Главные новости за 30 июня на Sport.ua

01 июля 2022, 07:30 | Обновлено 01 июля 2022, 07:40
401
0
Подиум Бех-Романчук, Левченко и Геращенко, Зарю покинули Вернидуб и Громов
Diamond League. Марина Бех-Романчук

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 30 июня.

1. Бех-Романчук заняла 2-е место в Стокгольме. Стребкова обновила рекорд
30 июня состоялись соревнования этапа Бриллиантовой лиги

2. Левченко и Геращенко – на пьедестале в Стокгольме, Магучих – только пятая
Победу в прыжках в высоту одержала Элеанор Паттерсон из Австралии

3. Рыжикова завоевала бронзу на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
Нидерландка Фемке Бол с лучшим временем сезона обновила рекорд лиги

4. ВИДЕО. Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
На этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме швед взял планку на высоте 6.16 м

5. Рома хочет сыграть с Шахтером, чтоб не платить штраф в 300 тысяч евро
Римляне решили провести товарняк с «горняками», отменив визит в Барселону

6. Зарю покинули Вернидуб и Громов, команда ждет возвращение Шахаба
У команды большие изменения в составе

7. ОФИЦИАЛЬНО. Вальверде возглавил Атлетик Бильбао
Экс-тренер «Барселоны» вернулся в баскский клуб

8A. Селезнев назвал фаворита следующего сезона УПЛ
Нападающий «Миная» верит в силу киевского «Динамо»

8B. Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Зозуля – тот еще дурак. Только одним чубом и бьет»
Экс-форвард «Днепра» – о бывшем партнере по команде

9. Автогол Андрея Ярмоленко в матче с Уэльсом отменен. Кто автор гола?
Забитый мяч переписали на форварда валлийской команды Гарета Бэйла

10. Левандовски в Барселоне: последний довод короля
От перехода Роберта на «Камп Ноу» выиграют все. И «Бавария» тоже

По теме:
Цуренко обыграла Калинину, поражение Динамо, дуэль взглядов Усика и Джошуа
Назначен новый коуч Зари, победа женской сборной, удачный старт Костюк
Старт украинок на Уимблдоне, Йовичевич покинул Днепр-1, удар по Кременчугу
главные новости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У форварда Динамо стрессовый перелом стопы
Футбол | 01 июля 2022, 05:23 0
У форварда Динамо стрессовый перелом стопы
У форварда Динамо стрессовый перелом стопы

Владислав Кулач не может принимать участие в тренировочном процессе

ВИДЕО. Журналист показал реальную глубину воронки на стадионе в Николаеве
Футбол | 30 июня 2022, 21:27 0
ВИДЕО. Журналист показал реальную глубину воронки на стадионе в Николаеве
ВИДЕО. Журналист показал реальную глубину воронки на стадионе в Николаеве

Роман Бебех утверждает, что глубина составляет не менее четырех метров

Стало известно, где Шахтер будет готовиться к новому сезону
Футбол | 30.06.2022, 11:21
Стало известно, где Шахтер будет готовиться к новому сезону
Стало известно, где Шахтер будет готовиться к новому сезону
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец сообщил о подписании двух защитников
Футбол | 01.07.2022, 05:59
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец сообщил о подписании двух защитников
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец сообщил о подписании двух защитников
ВИДЕО. Залужный показал, как ВСУ выбивали врага с острова Змеиный
Война | 30.06.2022, 15:13
ВИДЕО. Залужный показал, как ВСУ выбивали врага с острова Змеиный
ВИДЕО. Залужный показал, как ВСУ выбивали врага с острова Змеиный
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Пухляш взялся за голову. Энди Руис показал невероятное преображение
ВИДЕО. Пухляш взялся за голову. Энди Руис показал невероятное преображение
29.06.2022, 09:59
Бокс
Аталанта отказалась платить долг за трансфер Миранчука. В чем причина?
Аталанта отказалась платить долг за трансфер Миранчука. В чем причина?
30.06.2022, 06:40
Футбол
Рома хочет сыграть с Шахтером, чтоб не платить штраф в 300 тысяч евро
Рома хочет сыграть с Шахтером, чтоб не платить штраф в 300 тысяч евро
30.06.2022, 16:20
Футбол
Аль-Айн Реброва может подписать экс-вратаря Динамо
Аль-Айн Реброва может подписать экс-вратаря Динамо
30.06.2022, 13:59
Футбол
Президент Агробизнеса: «У меня на руках под обстрелом умер ребенок»
Президент Агробизнеса: «У меня на руках под обстрелом умер ребенок»
29.06.2022, 17:45
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Не знал, что проигрываю Усику. Казалось, я - Мухаммед Али»
Энтони ДЖОШУА: «Не знал, что проигрываю Усику. Казалось, я - Мухаммед Али»
30.06.2022, 16:33 10
Бокс
Цуренко в трех сетах сломила сопротивление Калининой на Уимблдоне
Цуренко в трех сетах сломила сопротивление Калининой на Уимблдоне
29.06.2022, 17:13 23
Теннис
«Приеду на велосипеде». Швед отреагировал на интерес со стороны Шахтера
«Приеду на велосипеде». Швед отреагировал на интерес со стороны Шахтера
30.06.2022, 03:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем