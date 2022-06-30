ОФИЦИАЛЬНО. Вальверде возглавил Атлетик Бильбао
Экс-тренер «Барселоны» вернулся в баскский клуб
«Атлетик» Бильбао официально сообщил о назначении на пост главного тренера Эрнесто Вальверде. Условия контракта не сообщаются. Официальная презентация тренера состоится сегодня на стадионе «Сан-Мамес».
Возвращение Вальверде в «Атлетик» Бильбао анонсировалось ранее. Его назначение было ключевым пунктом предвыборной программы Йона Уриарте, который выиграл президентские выборы в «Атлетике».
Вальверде ранее уже возглавлял «Атлетик» Бильбао в 2003 – 2005 и 2013 – 2017 годах, а также выступал в качестве игрока в 1990 – 1996 годах. Он является рекордсменом «Атлетика» по количество матчей на посту главного тренера – 306.
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