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  4. Экс-тренер Барселоны вскоре вернется в Атлетик Бильбао
Испания
25 июня 2022, 15:16 |
248
0

Экс-тренер Барселоны вскоре вернется в Атлетик Бильбао

Эрнесто Вальверде близок к контракту с баскским клубом

25 июня 2022, 15:16 |
248
0
Экс-тренер Барселоны вскоре вернется в Атлетик Бильбао
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрнесто Вальверде

Эрнесто Вальверде в ближайшее время может вновь возглавить «Атлетик» Бильбао. Недавно в клубе состоялись выборы президента, которые выиграл Йон Уриарте.

Одним из главных пунктов его предвыборной программы было именно приглашение Вальверде. Договоренность с экс-тренером «Барселоны» у него уже есть.

Главным конкурентом Уриарте на выборах был Иньяки Аречабалета, который, в свою очередь, хотел вернуть в клуб Марсело Бьелсу.

Вальверде ранее уже возглавлял «Атлетик» Бильбао в 2003 – 2005 и 2013 – 2017 годах, а также выступал в качестве игрока в 1990 – 1996 годах. Тренер находится в статусе безработного с 2020 года, когда он был уволен из «Барселоны».

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Эрнесто Вальверде Атлетик Бильбао
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Источник Cadena Cope
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