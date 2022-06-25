Экс-тренер Барселоны вскоре вернется в Атлетик Бильбао

Эрнесто Вальверде в ближайшее время может вновь возглавить «Атлетик» Бильбао. Недавно в клубе состоялись выборы президента, которые выиграл Йон Уриарте.

Одним из главных пунктов его предвыборной программы было именно приглашение Вальверде. Договоренность с экс-тренером «Барселоны» у него уже есть.

Главным конкурентом Уриарте на выборах был Иньяки Аречабалета, который, в свою очередь, хотел вернуть в клуб Марсело Бьелсу.

Вальверде ранее уже возглавлял «Атлетик» Бильбао в 2003 – 2005 и 2013 – 2017 годах, а также выступал в качестве игрока в 1990 – 1996 годах. Тренер находится в статусе безработного с 2020 года, когда он был уволен из «Барселоны».