Экс-тренер Барселоны вскоре вернется в Атлетик Бильбао
Эрнесто Вальверде близок к контракту с баскским клубом
Эрнесто Вальверде в ближайшее время может вновь возглавить «Атлетик» Бильбао. Недавно в клубе состоялись выборы президента, которые выиграл Йон Уриарте.
Одним из главных пунктов его предвыборной программы было именно приглашение Вальверде. Договоренность с экс-тренером «Барселоны» у него уже есть.
Главным конкурентом Уриарте на выборах был Иньяки Аречабалета, который, в свою очередь, хотел вернуть в клуб Марсело Бьелсу.
Вальверде ранее уже возглавлял «Атлетик» Бильбао в 2003 – 2005 и 2013 – 2017 годах, а также выступал в качестве игрока в 1990 – 1996 годах. Тренер находится в статусе безработного с 2020 года, когда он был уволен из «Барселоны».
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