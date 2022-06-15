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  4. Бьелса может вернуться в Атлетик Бильбао
Испания
15 июня 2022, 19:45 |
167
0

Бьелса может вернуться в Атлетик Бильбао

Ранее аргентинец уже работал с баскским клубом

15 июня 2022, 19:45 |
167
0
Бьелса может вернуться в Атлетик Бильбао
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Бьелса

Именитый аргентинский тренер Марсело Бьелса может снова возглавить «Атлетик» Бильбао. 24 июня в баскском клубе пройдут выборы президента.

Главный претендент на должность – Иньяки Аречабалета, который в случае избрания намерен пригласить Бьелсу.

Ранее Бьелса уже работал с «Атлетиком» Бильбао в 2011 – 2013 годах, и выводил команду в финалы Лиги Европы и Кубка Испании. В феврале 66-летний аргентинец был уволен из «Лидса».

Сам «Атлетик» Бильбао после завершения нынешнего сезона неожиданно уволил с поста главного тренера Марселино Тораля.

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Марсело Бьелса Атлетик Бильбао
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Источник Marca
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