Бьелса может вернуться в Атлетик Бильбао
Ранее аргентинец уже работал с баскским клубом
Именитый аргентинский тренер Марсело Бьелса может снова возглавить «Атлетик» Бильбао. 24 июня в баскском клубе пройдут выборы президента.
Главный претендент на должность – Иньяки Аречабалета, который в случае избрания намерен пригласить Бьелсу.
Ранее Бьелса уже работал с «Атлетиком» Бильбао в 2011 – 2013 годах, и выводил команду в финалы Лиги Европы и Кубка Испании. В феврале 66-летний аргентинец был уволен из «Лидса».
Сам «Атлетик» Бильбао после завершения нынешнего сезона неожиданно уволил с поста главного тренера Марселино Тораля.
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