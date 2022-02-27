Лидс уволил Марсело Бьелсу

Именитый аргентинец покинул клуб

  • 27.02.2022 14:21
  • 253 просмотра
  • 0 комментариев
Лидс уволил Марсело Бьелсу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Бьелса

«Лидс» официально сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Марсело Бьелсой.

Такое решение было принято после четырех подряд поражений команды в АПЛ. Сейчас «Лидс» идет 16-м в турнирной таблице со всего 2-очковым запасом над зоной вылета. При этом «Эвертон» и «Бернли», которые идет следом за «Лидсом», имеют по 2 матча в запасе.

Бьелса возглавлял «Лидс» с 2018 года. В 2020 году он вернул команду в АПЛ после 16-летнего отсутствия.

Источник — ФК Лидс

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности