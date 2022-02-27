Лидс уволил Марсело Бьелсу

«Лидс» официально сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Марсело Бьелсой.

Такое решение было принято после четырех подряд поражений команды в АПЛ. Сейчас «Лидс» идет 16-м в турнирной таблице со всего 2-очковым запасом над зоной вылета. При этом «Эвертон» и «Бернли», которые идет следом за «Лидсом», имеют по 2 матча в запасе.

Бьелса возглавлял «Лидс» с 2018 года. В 2020 году он вернул команду в АПЛ после 16-летнего отсутствия.