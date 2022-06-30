Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Зозуля – тот еще дурак. Только одним чубом и бьет»

Нападающий «Миная» и экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев рассказал о своем общении с романом Зозулей.

«О Боже, тот еще дурак. Играли в пляжный футбол. Он только одним чубом и бьет. Пенальти головой пробивал. С центра поля тебе подбрасывают и ты бьешь ножницами, а он головой лупит по девяткам. Я шучу, очень люблю Зюзю, как футболиста, как мужчину. Много вижу, как он помогает, часто с ним на связи. Очень сильно доволен, что такие люди в этой стране, - сказал Селезнев.