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  4. Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Зозуля – тот еще дурак. Только одним чубом и бьет»
Украина. Премьер лига
30 июня 2022, 08:50 |
869
0

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Зозуля – тот еще дурак. Только одним чубом и бьет»

Экс-форвард «Днепра» – о бывшем партнере по команде

30 июня 2022, 08:50 |
869
0
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Зозуля – тот еще дурак. Только одним чубом и бьет»
ФК Минай. Евгений Селезнев

Нападающий «Миная» и экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев рассказал о своем общении с романом Зозулей.

«О Боже, тот еще дурак. Играли в пляжный футбол. Он только одним чубом и бьет. Пенальти головой пробивал. С центра поля тебе подбрасывают и ты бьешь ножницами, а он головой лупит по девяткам. Я шучу, очень люблю Зюзю, как футболиста, как мужчину. Много вижу, как он помогает, часто с ним на связи. Очень сильно доволен, что такие люди в этой стране, - сказал Селезнев.

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Источник Футбол 1/2/3
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