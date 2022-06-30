Украина. Премьер лига30 июня 2022, 08:50 |
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Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Зозуля – тот еще дурак. Только одним чубом и бьет»
Экс-форвард «Днепра» – о бывшем партнере по команде
30 июня 2022, 08:50 |
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Нападающий «Миная» и экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев рассказал о своем общении с романом Зозулей.
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«О Боже, тот еще дурак. Играли в пляжный футбол. Он только одним чубом и бьет. Пенальти головой пробивал. С центра поля тебе подбрасывают и ты бьешь ножницами, а он головой лупит по девяткам. Я шучу, очень люблю Зюзю, как футболиста, как мужчину. Много вижу, как он помогает, часто с ним на связи. Очень сильно доволен, что такие люди в этой стране, - сказал Селезнев.
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