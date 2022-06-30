Украина. Премьер лига30 июня 2022, 07:19 |
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Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «После войны я очень сильно напьюсь»
Форвард «Миная» рассказал, каким он видит свой первый день после войны в Украине
30 июня 2022, 07:19 |
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Нападающий «Миная» Евгений Селезнев рассказал, каким он видит свой первый день после войны.
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«Я от всей души поблагодарю украинских парней, которые защищали нашу страну и до последнего стояли на передовой. Наверное, я очень сильно напьюсь», - сказал Селезнев.
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