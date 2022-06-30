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  4. Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «После войны я очень сильно напьюсь»
Украина. Премьер лига
30 июня 2022, 07:19 |
126
0

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «После войны я очень сильно напьюсь»

Форвард «Миная» рассказал, каким он видит свой первый день после войны в Украине

30 июня 2022, 07:19 |
126
0
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «После войны я очень сильно напьюсь»
ФК Минай. Евгений Селезнев

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев рассказал, каким он видит свой первый день после войны.

«Я от всей души поблагодарю украинских парней, которые защищали нашу страну и до последнего стояли на передовой. Наверное, я очень сильно напьюсь», - сказал Селезнев.

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Источник Футбол 1/2/3
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