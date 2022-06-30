Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «После войны я очень сильно напьюсь»

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев рассказал, каким он видит свой первый день после войны.

«Я от всей души поблагодарю украинских парней, которые защищали нашу страну и до последнего стояли на передовой. Наверное, я очень сильно напьюсь», - сказал Селезнев.