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  4. Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Какой я н***й фашист?»
Украина. Премьер лига
29 июня 2022, 11:19 | Обновлено 29 июня 2022, 12:22
1193
2

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Какой я н***й фашист?»

Нападающий «Миная» жестко высказался о россиянах и агрессии против Украины

29 июня 2022, 11:19 | Обновлено 29 июня 2022, 12:22
1193
2
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Какой я н***й фашист?»
ФК Минай. Евгений Селезнев

Нападающий «Миная» и экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев высказался о россиянах и агрессии со стороны россии.

«Там мозга вообще нет. Там нет ни сердца, ни мозга. Они какие-то промытые, глупые. Что вы делаете? Куда ты стреляешь по детям? Ты е******й что ли? Какая операция? Ты что, хирург, б*я, что ли? Кто тебя просил? Я фашист? Да, я на русском языке буду с тобой говорить. Какой я фашист? Я в Макеевке родился, б*я. У меня прадед герой Советского Союза. Какой я н***й фашист? Я просил тебя идти на мою землю?

Выходит, что меня надо спасти от самого себя. Да пошел ты в жопу, б*я! Я не могу доехать до могилы отца в Макеевке, потому что мне сказали, что там расстреляют. Какого х*я ты будешь меня расстреливать, если я там родился? Что ты сделал для этого края? У меня вся семья шахтеры. Я был в шахте. А ты где был, машины мне мыл?» - сказал Селезнев.

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Источник Футбол 1/2/3
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Октавий Фландрийский
Как быстро этот наркоша поменял свои взгляды... Но, как говорил Станиславский - НЕ ВЕРЮ...
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