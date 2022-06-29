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  4. Селезнев рассказал, сколько еще планирует играть
Украина. Премьер лига
29 июня 2022, 07:47 |
353
0

Селезнев рассказал, сколько еще планирует играть

Евгений пока что не собирается заканчивать карьеру

29 июня 2022, 07:47 |
353
0
Селезнев рассказал, сколько еще планирует играть
ФК Минай. Евгений Селезнев

Нападающий «Миная» и экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев рассказал о своем будущем.

«Мы разговаривали с Богдановичем (Шаран - ред.). Он очень хочет (продлить контракт - ред.). Во-первых, я должен себя привести в порядок. Но я уже привёл. Сначала я думал, заканчивать или нет, но я ещё не наигрался. Я вижу, как молодые игроки тянутся ко мне. Я понимаю, что им надо что-то передать. Полгода – и все, что у меня есть, я оставлю им. Как дальше они будут играть – это их вопрос. Но я хочу показать, как надо работать, как тяжко бы не было на замене или в основе. И как надо делать свое дело. Я считаю, что я это смогу. Я покажу своим трудом, что надо делать.

Если у меня будет стимул, если есть куда стремиться, работать, чтобы получать удовольствие, то 2 года я смогу делать то, что я могу делать», – подытожил Селезнев.

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