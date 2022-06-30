Зарю покинули Вернидуб и Громов, команда ждет возвращение Шахаба

«Заря» официально объявила об уходе целого ряда футболистов. Команду покинули защитники Виталий Вернидуб, Денис Фаворов и Владислав Емец, хавбек Дмитрий Хомченовский и форвард Артем Громов.

Однако генеральный директор клуба Станислав Оганов заявил, что в команде ожидают возвращения в состав форварда Шахаба, а также приезд Арсения Батагова, Дмитрия Мишнева и Дениса Янакова.

«Заря» будет готовиться к сезону в Польше.