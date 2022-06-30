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  4. Зарю покинули Вернидуб и Громов, команда ждет возвращение Шахаба
Украина. Премьер лига
30 июня 2022, 17:29 |
385
0

Зарю покинули Вернидуб и Громов, команда ждет возвращение Шахаба

У команды большие изменения в составе

30 июня 2022, 17:29 |
385
0
Зарю покинули Вернидуб и Громов, команда ждет возвращение Шахаба
zarya-lugansk.com. Артем Громов

«Заря» официально объявила об уходе целого ряда футболистов. Команду покинули защитники Виталий Вернидуб, Денис Фаворов и Владислав Емец, хавбек Дмитрий Хомченовский и форвард Артем Громов.

Однако генеральный директор клуба Станислав Оганов заявил, что в команде ожидают возвращения в состав форварда Шахаба, а также приезд Арсения Батагова, Дмитрия Мишнева и Дениса Янакова.

«Заря» будет готовиться к сезону в Польше.

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Заря Луганск Виталий Вернидуб Артем Громов Денис Фаворов Владислав Емец Дмитрий Хомченовский Шахаб Захеди трансферы УПЛ трансферы
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Источник ФК Заря
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