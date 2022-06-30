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  4. Заря отправилась в Польшу. В составе 27 игроков
Украина. Премьер лига
30 июня 2022, 15:40 | Обновлено 30 июня 2022, 16:21
765
0

Заря отправилась в Польшу. В составе 27 игроков

Команда будет работать в Варшаве

30 июня 2022, 15:40 | Обновлено 30 июня 2022, 16:21
765
0
Заря отправилась в Польшу. В составе 27 игроков
zarya-lugansk.com

«Заря» сегодня прибыла в Польшу, где команда планирует готовиться к матчам квалификации Лиги конференций. Пока в составе 27 футболиста.

Состав: Никита Шевченко, Дмитрий Мацапура, Антон Жилкин, Александр Сапутин, Ярослав Кисиль, Юрий Дудник, Максим Смиян, Назар Байрук, Максим Казаков, Тимофей Сухарь, Максим Имереков, Игорь Снурницын, Даниил Скорко, Максим Хлань, Денис Нагнойный, Валерий Дубко, Егор Назарина, Олег Данченко, Сергей Булеца, Ахмед Алибеков, Юрий Тлумак, Максим Лунев, Кристиан, Абдулла Абдуллаев, Даниил Алефиренко, Владислав Кабаев, Александр Гладкий.

Пока команда будет базироваться в Варшаве, но клуб еще не определился со стадином, где пройдут еврокубковые матчи.

На днях новым тренером команды стал Патрик ван Леувен.

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Источник ФК Заря
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