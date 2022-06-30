Левандовски в Барселоне: последний довод короля

«Бавария» рачительно чтит не только свой финансовый облик, даже сейчас не позволяя себе слишком дорогие трансферы (по сравнению с другими топ-клубами), но и иной облик – моральный. Несмотря на то, что недоброжелатели время от времени продолжают то ли в шутку, то ли в издевку называть «рекордмайстер» ФК «Голливуд», нужно признать, что на данном этапе развития мюнхенского гранда это определение – не только ругательное, но и неуместное.

«Бавария» крепко держит марку. И слово. И, за небольшим исключением, из главного футбольного клуба Германии если и уходят серьезные игроки, то либо под фанфары, либо тихо. Но в обоих случаях – практически без скандалов.

Вспомните, как провожали на футбольную пенсию не так давно знаковых игроков «Звезды юга» - Роббена и Рибери. Эти двое были постоянно на виду, их то и дело обхаживали сильные мира сего (из АПЛ и Ла Лиги), но в итоге и Арьен, и Франк свои лучшие годы провели на «Альянц Арене». И покинули ее красиво.

С противоположной стороны есть пример Алабы. Австрийский универсальный защитник/полузащитник покинул Мюнхен в статусе свободного агента, проведя в клубе целых 12 лет. Руководство «Баварии» хотело сохранить игрока, но без приставки «очень». Позже, уже после того, как Давид оказался на «Сантьяго Бернабеу», Румменигге скажет, что уход Алабы – явная ошибка.

Тем не менее, скандала не было. С нордическим выражением лица «коллективная» «Бавария» пожелала австрийцу всего хорошего на новом рабочем месте. И дальше каждый пошел своею дорогой.

Учитывая эти и много иных подобных и разношерстных примеров, лично мне кажется, что и уход Левандовски баварцы обставят с выгодной для себя. Даже если и придется немного наступить на горло собственной песни.

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То, что Роберт уйдет именно сейчас – вопрос практически решенный. Это понимают все стороны набравшей ход и скорость трансферной саги – футболист и его представители, «Бавария» и новый клуб, где поляк продолжит карьеру. Почти со стопроцентной уверенностью можно огласить имя этого клуба – «Барселона».

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«Не думаю, что снова буду играть за этот клуб. Трансфер будет лучшим решением для всех. Моя история в «Баварии» подошла к концу», - это недавняя цитата Левандовски. «Трехглавое» руководство мюнхенского клуба (президент Хайнер, глава правления Кан и директор Салихамиджич) отреагировало оперативно: мол, Роберт никуда не уйдет. И доработает свой контракт, истекающий следующим летом, до конца. Более того, «Бавария» в экстренном порядке начала переговоры со своим капитаном о новом соглашении. Поговаривают, о еще более «весомом» - предполагалось, что наиболее высокооплачиваемый футболист «Баварии» и Бундеслиги в целом по новому соглашению может получать порядка 26 млн евро в год.

Но переговоры так же оперативно зашли в тупик. Не в последнюю очередь из-за прямолинейной позиции именитого форварда. Но еще и потому, что масла в огонь подлил и его харизматичный агент Захави, который, по словам Салихамиджича, «запудрил Роберту мозги».

Очень даже может быть, что без Пини дело тут не обошлось. Но, все же, более четкой, жизненной, что ли, видится версия, что Левандовски просто устал от «Баварии» и хочет после восьми лет в Мюнхене изменить обстановку. Проще говоря, ему на закате карьеры (Роберту уже 33 года) потребовался новый вызов. И как раз в этом форвард прав.

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В это верится уже с трудом, но еще в начале сего года, после того, как Левандовски получил приз лучшего футболиста-2021 по версии ФИФА, все были по-настоящему счастливыми. Футболист благодарил клуб за поддержку, клуб называл футболиста легендой и феноменом. Казалось, что ничто не помешает этим «влюбленным» продлить отношения. Но плохое только начиналось.

И его было немало. Вторую часть сезона «Бавария» сыграла неубедительно. Титул чемпиона Германии от нее никуда не делся – запаса первого круга явно хватило. Да и опыта удержать конкурентов на безопасном расстоянии. Но вот Лига чемпионов была провалена. По слухам, именно на победу в ЛЧ и ставил Роберт. Эта победа ему была нужна для того, чтобы получить долгожданный «Золотой мяч».

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В позапрошлом году титул лучшего футболиста континента не вручали из-за ковида, тем самым нагло отобрали награду именно у Роберта. Претендовал он на нее и год спустя, но лучшим выбрали Месси. Решение спорное. Но поляку от этого вряд ли легче. Он полагал, что победа в чемпионской Лиге позволит ему снова быть главным претендентом на «Золотой мяч», но увы.

А тут еще разногласия с Нагельсманном. Да и с клубным руководством. Левандовски посчитал, что «Бавария» сделала не все, чтобы ее капитан и лучший игрок стал лучшим в индивидуальном плане и в Европе. По словам футболиста, «Бавария» его уже не ценит, как раньше.

Есть ли резон в таких достаточно резонансных словах? Есть. Мне кажется, что в такой вот способ Левандовски пытается сыграть на опережение.

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Суть в том, что с приглашением на тренерский мостик Нагельсманна, «Бавария» решила перезапустить командный проект. В сторону омоложения, понятное дело. Нианзу, Мазрауи, теперь вот Гравенберх – вот эти вчерашние юниоры, фамилии которых пока что много не скажут футбольным обывателям, будут новым лицом «Баварии» в защите и центре поля.

Будет и новая линия нападения. Мане уже на месте: бывшего звездного форварда «Ливерпуля» приобрели явно под стартовый состав. Заметьте: именно форварда, а не крайнего вингера (Мане может сыграть и там), коих в «Баварии» хватит с лихвой.

Садио – моложе Роберта, и быстрее. Да и, будем откровенны, техничнее. К тому же, у сенегальца «ангельский» характер. Это именно тот «универсальный солдат», который был нужен Нагельсманну. Осталось прикупить «столба» в пару к Мане, и юный рулевой «Баварии» будет полностью спокоен.

Вряд ли покупка Мане – прямая угроза месту в основе Левандовски. Свои обязательные 35-40 мячей Роберт забил бы за «Баварию» и в следующем сезоне. И в новом сезоне он бы наверняка стал чемпионом Германии. Но «Золотой мяч» так же наверняка не выиграл бы. И уже не чувствовал бы себя в мюнхенском клубе незаменимым и особенным, ибо с приходом Мане и возможным трансфером Калайджича мюнхенцы станут более вариативными в атаке.

Поэтому поляку и потребовался новый вызов, новая мотивация. В «Барселоне», жаждущей вновь вернуться на футбольный трон, и все еще имеющей яркие цвета и признаки ренессанса, он увидел такую возможность.

Возможность не идеальная, скажем так. Со многих точек зрения. К примеру, альтернативный переход в «ПСЖ» принес бы ему намного больше денег. Но, опять-таки, с «ПСЖ», где есть Мбаппе, да и антагонист Месси, было бы сложно выиграть «Золотой мяч».

Отличный шанс победить в этом плебисците был бы и в случае перехода в «Реал» пару-тройку лет назад. Но тот шанс навсегда утерян.

А вот в «Барсе» – можно попробовать. Хави удалось перезапустить «Барсу». Несмотря на известные финансовые проблемы, проект все равно смотрится интригующе. Да и именно каталонцы считают Роберта приоритетным вариантом в нынешнее трансферное окно. За него «блаугранас» готовы точно бороться.

30 млн евро, затем 35, теперь уже якобы 50 – «Барселона» повышает свои ставки. «Бавария» требует за своего капитана 60 млн, и, по всей видимости, стороны достигнут компромисса. Особенно после того, как каталонцы совсем скоро продадут в «МЮ» де Йонга.

И лучший польский футболист всех времен отправится покорять Испанию. А заодно – и еще раз – футбольную Европу. Это будет его лебединая песня. Последний шанс. Последний довод короля.

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Если так и получится – пусть ему сопутствует удача.

А «Бавария» от его ухода только выиграет. Там умеют и считать деньги, и делать их.

Да и делать новых звезд они тоже умеют прекрасно.