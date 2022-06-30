Рома хочет сыграть с Шахтером, чтоб не платить штраф в 300 тысяч евро

Накануне стало известно о том, что итальянская «Рома» отказалась от участия в ежегодном Кубке Жоана Гампера, на который ранее получила приглашение от «Барселоны» на 6 августа.

Теперь каталонский клуб намерен добиваться получения компенсации от «волков», однако те заручились поддержкой руководства Европейской ассоциации клубов и рассчитывают «выйти сухими из воды».

В то же время на 6 августа «Рома» собирается организовать товарищеский матч против «Шахтера», который, вероятнее всего, состоится на Олимпийском стадионе в Риме.

Как стало известно Sport.ua, «волки» давали обязательство «Шахтеру» провести спарринг еще в момент подписания контракта с Паулу Фонсекой, за которого заплатили дончанам компенсацию в 1,5 миллиона евро и гарантировали товарищеский матч первых команд.

Однако с тех пор «Шахтер», несмотря на несколько попыток организовать обещанный спарринг, так и не добился своего. В этой связи руководство «горняков» поставило вопрос ребром – или матч будет сыгран летом нынешнего года, или «Рома» будет обязана заплатить «Шахтеру» штраф в 300 тысяч евро, предусмотренный контрактом.

Организация товарищеского матча с «Шахтером» вместо визита в Испанию на Кубок Гампера позволит «Роме» убить как минимум четырех зайцев:

Провести необходимый для подготовки команды к новому сезону спарринг. Сыграть его на домашней арене или где-то неподалеку в Италии, что минимизирует логистические расходы. Закрыть давнишний долг перед «Шахтером» по контракту и не платить «горнякам» неустойку. Повысить имидж клуба и всего итальянского футбола на международной арене, проведя спарринг с «Шахтером» в рамках кампании по поддержке Украины.

Отметим, что официальное подтверждение проведения товарищеского матча между «Ромой» и «Шахтером» в Италии планируется в ближайшее время.