Рома отказалась от участия в Кубке Гампера и может сыграть с Шахтером

Римская «Рома» на своем официальном сайте сообщила об отказе от участия в Кубке Жоана Гампера, на который получила приглашение от «Барселоны».

Матч должен был состояться в Барселоне 6 августа, но «Рома», сославшись на изменения в планах летних товарищеских матчах, в итоге на него не прибудет.

В свою очередь, «Барселона» на своем официальном сайте сообщила, что «Рома» приняла решение в одностороннем порядке, из-за чего каталонцы будут добиваться возмещения ущерба, нанесенного их клубу и болельщикам, а также приступают к поискам другого соперника.

Кубок Жоана Гампера разыгрывается регулярно с 1966 года.

Примечательно, что по данным портала Roma Giallorossa, «Рома» рассматривает возможность организации товарищеского матча в Риме, и в соперниках «волки» видят донецкий «Шахтер». Это позволило бы римлянам провести крупную благотворительную акцию в поддержку Украины.