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  4. Селезнев назвал фаворита следующего сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
30 июня 2022, 04:39 | Обновлено 30 июня 2022, 04:51
405
1

Селезнев назвал фаворита следующего сезона УПЛ

Нападающий «Миная» верит в силу киевского «Динамо»

30 июня 2022, 04:39 | Обновлено 30 июня 2022, 04:51
405
1
Селезнев назвал фаворита следующего сезона УПЛ
ФК Динамо Киев

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев высказал свое мнение о фаворите следующего сезона УПЛ.

- Я буду говорить объективно. «Динамо» Киев - фаворит, а затем «Шахтер» и «Днепр-1». «Горняки» по игре будут сильнее «Днепра-1».

- «Минай» может удивить?
- Считаю, что есть очень хорошие шансы, что это произойдет. Во-первых, мы будем играть дома. Во-вторых, чемпионат будет без легионеров, что уровняет шансы команд. В-третьих, ну и группка будет у нас, — сказал Селезнев в программе «Денисов TIME. Война».

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Источник Футбол 1/2/3
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terhoha
Задовбали своїм селезньовим. Нема більш про кого писати.
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