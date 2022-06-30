Селезнев назвал фаворита следующего сезона УПЛ

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев высказал свое мнение о фаворите следующего сезона УПЛ.

- Я буду говорить объективно. «Динамо» Киев - фаворит, а затем «Шахтер» и «Днепр-1». «Горняки» по игре будут сильнее «Днепра-1».

- «Минай» может удивить?

- Считаю, что есть очень хорошие шансы, что это произойдет. Во-первых, мы будем играть дома. Во-вторых, чемпионат будет без легионеров, что уровняет шансы команд. В-третьих, ну и группка будет у нас, — сказал Селезнев в программе «Денисов TIME. Война».