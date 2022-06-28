Старт украинок на Уимблдоне, Йовичевич покинул Днепр-1, удар по Кременчугу

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 27 июня.

1. Калинина выиграла дебютный матч на Уимблдоне и сразится с Цуренко. В третьем круге точно будет играть как минимум одна украинка.

2. Цуренко впервые за четыре года вышла во второй круг Уимблдона. В первом раунде Леся переиграла британку Джоди Баррейдж.

3. Источник: Йовичевич вместе со штабом покинул Днепр-1. Переход в «Шахтер» все ближе.

4. Россияне попали ракетами в торговый центр в Кременчуге. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

5. ОФИЦИАЛЬНО. Жерсон Родригеш перешел в клуб из Саудовской Аравии. «Аль-Вехда» арендовала вингера «Динамо» на сезон.

6. Рух запросил у Шахтера 7 миллионов долларов за Сапугу и 4 – за Сыча. Любопытный инсайд от Виктора Вацко.

7. ОФИЦИАЛЬНО. Мотор не выступит в следующем сезоне Лиги чемпионов. Заявка украинского клуба была отклонена.

8. Романчук завоевал первую в истории Украины медаль на ЧМ на открытой воде. Украинский пловец завоевал бронзу чемпионата мира.

9. Агробизнес может не стартовать в новом сезоне Первой лиги. Клуб Первой лиги может на время войны прекратить существование.

10. Шахтер не получит летом денег за Тете. Бразилец переходит в Лион. Вингер приостановит контракт с «горняками» на следующий сезон.