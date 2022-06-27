Агробизнес может не стартовать в новом сезоне Первой лиги

«Агробизнес» может сняться с сезона 2022/23 в Первой лиге. По информации источника, основатель клуба из Волочиска Олег Собуцкий не считает целесообразным функционирование клуба во время полномасштабной войны.

Ранее Олег Собуцкий говорил, что со сбора в Турции после 24 февраля в Украину вернулись три игрока «Агробизнеса» и тренеры. Со всеми, кто не вернулся в Украину, клуб разорвал контракты.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне Первой лиги могут не сыграть «Волынь», «Левый берег», «Карпаты» Галыч и «Любомир».