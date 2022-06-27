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Украина. Первая лига
27 июня 2022, 12:11 | Обновлено 27 июня 2022, 12:25
712
0

Агробизнес может не стартовать в новом сезоне Первой лиги

Клуб Первой лиги может на время войны прекратить существование

27 июня 2022, 12:11 | Обновлено 27 июня 2022, 12:25
712
0
Агробизнес может не стартовать в новом сезоне Первой лиги
Sport.ua. Олег Собуцкий

«Агробизнес» может сняться с сезона 2022/23 в Первой лиге. По информации источника, основатель клуба из Волочиска Олег Собуцкий не считает целесообразным функционирование клуба во время полномасштабной войны.

Ранее Олег Собуцкий говорил, что со сбора в Турции после 24 февраля в Украину вернулись три игрока «Агробизнеса» и тренеры. Со всеми, кто не вернулся в Украину, клуб разорвал контракты.

Ранее сообщалось, что в новом сезоне Первой лиги могут не сыграть «Волынь», «Левый берег», «Карпаты» Галыч и «Любомир».

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Источник Sportarena
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