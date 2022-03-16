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Олег СОБУЦКИЙ: «Война непременно завершится победой Украины»

Основатель «Агробизнеса» - о войне в Украине

  • 16.03.2022 20:15
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Олег СОБУЦКИЙ: «Война непременно завершится победой Украины»
© ПФЛ. Олег Собуцкий

Основатель ФК «Агробизнес» Олег Собуцкий рассказал о поведении игроков команды во время войны с Украиной:

«Сначала хотел бы высказать самые искренние слова благодарности нашим защитникам. Всем, кто в самое сложное время в истории Украины встал на защиту родной земли и героически ее защищает. Независимо от того, кто он в мирной жизни по профессии. Отступать некуда – наша земля, и никому ее мы не отдадим. Я сам в первый день войны мобилизовался в ВСУ. Убежден, что все, что не связано с защитой Украины, является второстепенным. Ибо должны сохранить страну, мирные города и, самое главное, жизнь наших людей.

Понимая, что в условиях войны нет смысла продолжать тренировочный сбор «Агробизнеса» в Турции, 25 февраля тренеры и игроки провели срочное собрание и решили вернуться в Украину, в свои семьи. После такого решения нам удалось изменить дату вылета с 11 марта на 28 февраля. Команда прилетела в Будапешт, где ее забрал автобус и увез в Украину.

Каково было мое удивление, когда домой вернулся весь тренерский штаб во главе с Александром Чижевским, административный персонал и три футболиста. Все остальные решили переждать за границей, в безопасности и подальше от войны. И это в те дни, когда стране, которая их вырастила, на футбольных полях которой они выступали, где остались их родные и близкие, так нужна помощь. И необязательно на передовой, в тылу множество дел.

Лично мне стыдно смотреть в глаза болельщикам. Они спрашивают, почему ребята не вернулись и никаких аргументов этому привести не могу. У нас война, гибнут люди, а игроки команды – Иван и Николай Когуты – в это время присылают фото из ресторана в Испании. Разве это нормально?

В противоположность примеру наших прославленных звезд футбола, игроков сборной Украины среди ветеранов, а также работников Ассоциации ветеранов футбола Украины. Несмотря на возраст и заслуги, все в деле, каждый на своем месте помогает нашим вооруженным силам (а некоторые мобилизовались), занимаются волонтерством. Они настоящие патриоты и образцы для граждан Украины. Так же поступили тренеры и администрация «Агробизнеса». Каждый на своем участке помогает защищать страну.

Домой вернулись игроки Игорь Курило, Даниил Карась и Артем Матус. В Волочиске их ждали Виталий Груша и Евгений Емаев, которые из-за травм не отправились на сбор. Все они продолжат карьеру в клубе. Со всеми другими игроками мы не намерены продолжать сотрудничество, они уже сейчас могут искать новые команды. Это позиция клуба, который был основан в 2016 году и всегда подчеркивал единство Украины, поддержку армии. В форме «Агробизнеса» будут выступать футболисты, которые не на словах, а на деле разделяют наши ценности. Именно таких ребят мы пригласим в ряды команды, как только будет возможность продлить футбольный сезон. Именно с такими ребятами мы будем одерживать новые победы.

Война обязательно завершится победой Украины, мы отстроим города и села. А сейчас вся страна должна сплотиться и единственным фронтом дать отпор врагу».

Источник — ФК Агробизнес

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