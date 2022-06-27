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  4. Калинина выиграла дебютный матч на Уимблдоне и сразится с Цуренко
Уимблдон
27 июня 2022, 16:29 | Обновлено 27 июня 2022, 16:32
528
4

Калинина выиграла дебютный матч на Уимблдоне и сразится с Цуренко

В третьем круге точно будет играть как минимум одна украинка

27 июня 2022, 16:29 | Обновлено 27 июня 2022, 16:32
528
4
Калинина выиграла дебютный матч на Уимблдоне и сразится с Цуренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№34 WTA) стартовала на Уимблдоне с волевой победы.

В первом круге украинка в трех партиях переиграла Анну Бондар из Венгрии (№64 WTA). 

Уимблдон. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Анна Бондар (Венгрия) – 4:6, 6:2, 6:4

Это была первая встреча теннисисток. Калинина сегодня дебютировала в основе травяного мейджора.

Во втором круге Ангелина сразится против еще одной украинки Леси Цуренко, которая ранее уверенно обыграла британку Джоди Баррейдж.

Отметим, что Калинина и Цуренко ранее между собой также не играли.

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Ангелина Калинина Анна Бондар Уимблдон-2022 Леся Цуренко
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Stanislav Matusevych
Виграла Ангеліна, але дуже валідольно. Ніби трохи навчилася грати на траві, а от що робити з вітром, поки не знає. Через це і така кількість помилок, в тому числі, подвійних. Але проявила характер і дотиснула суперницю, зігравши активно при подачі на матч.
Попереду дебютна зустріч із Лесею, і з огляду на сьогоднішні матчі наших дівчат, визначити фаворитку тут складно.
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+2
Александр Ад
молодець.хоч грала не дуже впевнено.останій гейм на своей подачі виконала класно!Чекаемо українського дерби на Уімблдоні!
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+2
Andrey_1992
Вітаю тебе, Геля, трохи валідольно, але все ж таки)
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+2
sirjoga
Прийом у Ангеліни на високому рівні, а от подача раз в 4-5 геймів постійно просідає. Все ж характер бійця, після зворотнього брейку не розклеїлася як деякі наші талановиті постійно практикують...
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