Калинина выиграла дебютный матч на Уимблдоне и сразится с Цуренко

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№34 WTA) стартовала на Уимблдоне с волевой победы.

В первом круге украинка в трех партиях переиграла Анну Бондар из Венгрии (№64 WTA).

Уимблдон. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Анна Бондар (Венгрия) – 4:6, 6:2, 6:4

Это была первая встреча теннисисток. Калинина сегодня дебютировала в основе травяного мейджора.

Во втором круге Ангелина сразится против еще одной украинки Леси Цуренко, которая ранее уверенно обыграла британку Джоди Баррейдж.

Отметим, что Калинина и Цуренко ранее между собой также не играли.