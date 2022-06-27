Калинина выиграла дебютный матч на Уимблдоне и сразится с Цуренко
В третьем круге точно будет играть как минимум одна украинка
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№34 WTA) стартовала на Уимблдоне с волевой победы.
В первом круге украинка в трех партиях переиграла Анну Бондар из Венгрии (№64 WTA).
Уимблдон. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Анна Бондар (Венгрия) – 4:6, 6:2, 6:4
Это была первая встреча теннисисток. Калинина сегодня дебютировала в основе травяного мейджора.
Во втором круге Ангелина сразится против еще одной украинки Леси Цуренко, которая ранее уверенно обыграла британку Джоди Баррейдж.
Отметим, что Калинина и Цуренко ранее между собой также не играли.
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