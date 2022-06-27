Цуренко впервые за четыре года вышла во второй круг Уимблдона

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№101 WTA) успешно стартовала на Уимблдоне.

В первом круге основы украинка в двух сетах переиграла Джоди Баррейдж из Великобритании (№141 WTA).

Уимблдон. Первый круг

Леся Цуренко (Украина) – Джоди Баррейдж (Великобритания) – 6:2, 6:3

Матч прерывали из-за дождя в первом сете, но это не помешало украинке быстро приблизиться к победе.

Это была первая встреча теннисисток. Леся в шестой раз и впервые с 2018 года пробилась во второй круг основы.

В следующем раунде Цуренко сразится против украинки Ангелины Калининой (№34 WTA) или Анны Бондар из Венгрии (№64 WTA).