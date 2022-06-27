Цуренко впервые за четыре года вышла во второй круг Уимблдона
В первом раунде Леся переиграла британку Джоди Баррейдж
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№101 WTA) успешно стартовала на Уимблдоне.
В первом круге основы украинка в двух сетах переиграла Джоди Баррейдж из Великобритании (№141 WTA).
Уимблдон. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Джоди Баррейдж (Великобритания) – 6:2, 6:3
Матч прерывали из-за дождя в первом сете, но это не помешало украинке быстро приблизиться к победе.
Это была первая встреча теннисисток. Леся в шестой раз и впервые с 2018 года пробилась во второй круг основы.
В следующем раунде Цуренко сразится против украинки Ангелины Калининой (№34 WTA) или Анны Бондар из Венгрии (№64 WTA).
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