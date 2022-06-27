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  4. Цуренко впервые за четыре года вышла во второй круг Уимблдона
Уимблдон
27 июня 2022, 15:48 | Обновлено 27 июня 2022, 16:31
1460
7

Цуренко впервые за четыре года вышла во второй круг Уимблдона

В первом раунде Леся переиграла британку Джоди Баррейдж

27 июня 2022, 15:48 | Обновлено 27 июня 2022, 16:31
1460
7
Цуренко впервые за четыре года вышла во второй круг Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№101 WTA) успешно стартовала на Уимблдоне.

В первом круге основы украинка в двух сетах переиграла Джоди Баррейдж из Великобритании (№141 WTA).

Уимблдон. Первый круг
Леся Цуренко (Украина) – Джоди Баррейдж (Великобритания) – 6:2, 6:3

Матч прерывали из-за дождя в первом сете, но это не помешало украинке быстро приблизиться к победе.

Это была первая встреча теннисисток. Леся в шестой раз и впервые с 2018 года пробилась во второй круг основы.

В следующем раунде Цуренко сразится против украинки Ангелины Калининой (№34 WTA) или Анны Бондар из Венгрии (№64 WTA).

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Леся Цуренко смотреть онлайн Джоди Баррейдж Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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sirjoga
Леся молодчина! Щодо її суперниці, вона просто красуня.
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+4
Stanislav Matusevych
Хороша перемога для Лесі, і дуже важливо, що швидка. Про фактор ліктя завжди потрібно пам'ятати. Баррейдж, хоч зірок з неба не хапає, але, як і всі британки, на домашній траві видають максимум, що було видно за підготовчими турнірами. А Леся спокійно скористалася величезною перевагою у техніці.
Чекаємо тепер на Ангеліну. Вирішальний сет у неї зараз.
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+3
Роман Саков
Ждем Калинину!
Ответить
+1
Дима Булыга
Молодець!
Ответить
+1
Александр Ад
молодець без мандражу...
Ответить
0
Aleksandr Plutakhin
Перемоги у другому колi!
Ответить
0
Andrey_1992
Молодець, Леся! В принципі не сумнівався в перемозі, тепер чекаємо на Гелю в суперницю
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0
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