Источник: Йовичевич вместе со штабом покинул Днепр-1

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич покинул клуб. Об этом сообщает ТаТоТаке. Вместе с Йовичевичем клуб покинули и его ассистенты – Андрей Ханас и Юрий Беньо.

Скорее всего, следующим шагом в карьере Йовичевича станет назначение на пост главного тренера «Шахтера». Роберто Де Дзерби уйдет из донецкого клуба.

Ранее 48-летний Йовичевич также работал с «Карпатами», «Целье» и «Динамо» Загреб.