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  4. Источник: Йовичевич вместе со штабом покинул Днепр-1
Украина. Премьер лига
28 июня 2022, 00:04 |
499
0

Источник: Йовичевич вместе со штабом покинул Днепр-1

Переход в «Шахтер» все ближе

28 июня 2022, 00:04 |
499
0
Источник: Йовичевич вместе со штабом покинул Днепр-1
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич покинул клуб. Об этом сообщает ТаТоТаке. Вместе с Йовичевичем клуб покинули и его ассистенты – Андрей Ханас и Юрий Беньо.

Скорее всего, следующим шагом в карьере Йовичевича станет назначение на пост главного тренера «Шахтера». Роберто Де Дзерби уйдет из донецкого клуба.

Ранее 48-летний Йовичевич также работал с «Карпатами», «Целье» и «Динамо» Загреб.

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Игор Йовичевич Днепр-1 Шахтер Донецк ТаТоТаке
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Источник ТаТоТаке
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