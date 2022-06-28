Украина. Премьер лига28 июня 2022, 00:04 |
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Источник: Йовичевич вместе со штабом покинул Днепр-1
Переход в «Шахтер» все ближе
28 июня 2022, 00:04 |
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Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич покинул клуб. Об этом сообщает ТаТоТаке. Вместе с Йовичевичем клуб покинули и его ассистенты – Андрей Ханас и Юрий Беньо.
Скорее всего, следующим шагом в карьере Йовичевича станет назначение на пост главного тренера «Шахтера». Роберто Де Дзерби уйдет из донецкого клуба.
Ранее 48-летний Йовичевич также работал с «Карпатами», «Целье» и «Динамо» Загреб.
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