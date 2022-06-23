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23 июня 2022, 07:19 | Обновлено 23 июня 2022, 07:38
153
0

Бронза Харлан, серебро Фединой, победы Цуренко и Калининой

Главные новости за 22 июня на Sport.ua

23 июня 2022, 07:19 | Обновлено 23 июня 2022, 07:38
153
0
Бронза Харлан, серебро Фединой, победы Цуренко и Калининой
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 22 июня.

ФОТО. Фред вместе с красоткой-женой отдыхает на шикарном курорте Бразилии
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ФОТО. Фред вместе с красоткой-женой отдыхает на шикарном курорте Бразилии

1. Украинскому боксеру запретили выходить на бой с флагом Украины. Максиму Продану также не дали выйти под песню «Ой у лузі червона калина».

2. Сотня все ближе! Цуренко добыла пятую победу подряд в Истборне. Украинская теннисистка пробилась в 1/4 финала престижного травяного турнира.

3. Калинина переиграла Путинцеву на пути в четвертьфинал турнира в Истборне. Ангелина впервые сыграет в 1/4 финала травяных соревнований WTA.

4. Харлан принесла медаль. Украинские саблистки взяли бронзу на ЧЕ-2022. В турецкой Анталии завершился чемпионат Европы 2022 по фехтованию.

5. Марта Федина завоевала второе серебро на ЧМ по артистическому плаванию. Сборная Украины уже имеет 4 награды в артистическом плавании.

6. Истборн. Костюк в трехсетовом матче проиграла путевку в четвертьфинал. Марта не сумела одолеть британку Хэрриет Дарт.

7. ОФИЦИАЛЬНО. Садио Мане – игрок Баварии. Чемпионы Германии представили своего новичка.

8. Завацкая впервые пробилась в финал квалификации Уимблдона. Катарина в двух партиях переиграла соперницу из США.

9. Луческу взял на первый сбор Динамо 25 футболистов. Часть игроков присоединится к команде позже.

10. ХК Сокол ведет переговоры о переходе в чемпионат Польши. Клуб может создать две команды.

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Источник Sport.ua
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