Бронза Харлан, серебро Фединой, победы Цуренко и Калининой
Главные новости за 22 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 22 июня.
1. Украинскому боксеру запретили выходить на бой с флагом Украины. Максиму Продану также не дали выйти под песню «Ой у лузі червона калина».
2. Сотня все ближе! Цуренко добыла пятую победу подряд в Истборне. Украинская теннисистка пробилась в 1/4 финала престижного травяного турнира.
3. Калинина переиграла Путинцеву на пути в четвертьфинал турнира в Истборне. Ангелина впервые сыграет в 1/4 финала травяных соревнований WTA.
4. Харлан принесла медаль. Украинские саблистки взяли бронзу на ЧЕ-2022. В турецкой Анталии завершился чемпионат Европы 2022 по фехтованию.
5. Марта Федина завоевала второе серебро на ЧМ по артистическому плаванию. Сборная Украины уже имеет 4 награды в артистическом плавании.
6. Истборн. Костюк в трехсетовом матче проиграла путевку в четвертьфинал. Марта не сумела одолеть британку Хэрриет Дарт.
7. ОФИЦИАЛЬНО. Садио Мане – игрок Баварии. Чемпионы Германии представили своего новичка.
8. Завацкая впервые пробилась в финал квалификации Уимблдона. Катарина в двух партиях переиграла соперницу из США.
9. Луческу взял на первый сбор Динамо 25 футболистов. Часть игроков присоединится к команде позже.
10. ХК Сокол ведет переговоры о переходе в чемпионат Польши. Клуб может создать две команды.
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