Калинина переиграла Путинцеву на пути в четвертьфинал турнира в Истборне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) добыла еще одну победу в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В третьем круге основы украинка одолела Юлию Путинцеву из Казахстана (№33 WTA).

Истборн. Третий круг

Ангелина Калинина (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 2:6, 6:3

Теннисистки провели третий очный поединок, украинка выиграла впервые. Также Калинина продолжает улучшать личные достижения в рамках турниров на траве.

В 1/4 финала Калинина сразится против Алены Остапенко из Латвии (№14 WTA).

Ранее в четвертьфинал вышла еще и Леся Цуренко.