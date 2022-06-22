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  4. Калинина переиграла Путинцеву на пути в четвертьфинал турнира в Истборне
WTA
22 июня 2022, 21:42 | Обновлено 22 июня 2022, 21:55
1494
6

Калинина переиграла Путинцеву на пути в четвертьфинал турнира в Истборне

Ангелина впервые сыграет в 1/4 финала травяных соревнований WTA

22 июня 2022, 21:42 | Обновлено 22 июня 2022, 21:55
1494
6
Калинина переиграла Путинцеву на пути в четвертьфинал турнира в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) добыла еще одну победу в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В третьем круге основы украинка одолела Юлию Путинцеву из Казахстана (№33 WTA).

Истборн. Третий круг
Ангелина Калинина (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 2:6, 6:3

Теннисистки провели третий очный поединок, украинка выиграла впервые. Также Калинина продолжает улучшать личные достижения в рамках турниров на траве.

В 1/4 финала Калинина сразится против Алены Остапенко из Латвии (№14 WTA).

Ранее в четвертьфинал вышла еще и Леся Цуренко.

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Юлия Путинцева Ангелина Калинина WTA Истборн
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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Andrey_1992
МОЛОДЕЦЬ!!!!!! Так тримати, підтверджує статус першої ракетки України
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+9
Spectra
Молодец! Выйти в 1/4 на траве, вряд-ли она от себя такое ожидала. Дальше Остапенко, если Калинина попытается ее перебить, то отхватит по полной, надеюсь выберет правильную тактику на этот матч!
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+8
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Stanislav Matusevych
Здається, Ангеліна таки пристосувалася до трави. Принаймні, вдалося обіграти непростих суперниць, особливо це стосується Саккарі. Не впевнений, що вистачить сил на Остапенко після двох важких матчів, але намагатися потрібно. А раптом латвійка у своєму стилі сама все віддасть? Сильно сподіватися на це не потрібно, та шанс такий завжди є.
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+5
Александр Науменко
Дечухонізація путіноіда пройшла залюбки. Ця чухонка найнеприємніша в турі, тим приємніша перемога. Дураки, дороги і матюги, характерна риса болотної цивілізації. Давай Геля, на разі брати тітул.
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+3
Александр Ад
могла в 2 сетах.но Путин(цев)а "надавила"на судей і те не зарахувалі Гелі декілька очок,а суперниці зарахувалі,но справедлівість все ж е,Геля з перемогою!Так тримати!
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+2
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