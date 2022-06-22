Калинина переиграла Путинцеву на пути в четвертьфинал турнира в Истборне
Ангелина впервые сыграет в 1/4 финала травяных соревнований WTA
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№36 WTA) добыла еще одну победу в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.
В третьем круге основы украинка одолела Юлию Путинцеву из Казахстана (№33 WTA).
Истборн. Третий круг
Ангелина Калинина (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 2:6, 6:3
Теннисистки провели третий очный поединок, украинка выиграла впервые. Также Калинина продолжает улучшать личные достижения в рамках турниров на траве.
В 1/4 финала Калинина сразится против Алены Остапенко из Латвии (№14 WTA).
Ранее в четвертьфинал вышла еще и Леся Цуренко.
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