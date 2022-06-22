Сотня все ближе! Цуренко добыла пятую победу подряд в Истборне
Украинская теннисистка пробилась в 1/4 финала престижного травяного турнира
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№114 WTA) продолжила победную серию в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.
В третьем круге основы украинка, которая стартовала в квалификации, переиграла Магду Линетт из Польши (№66 WTA).
Истборн. Третий круг
Леся Цуренко (Украина) – Магда Линетт (Польша) – 7:5, 3:6, 7:5
Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет равный. Леся впервые с турнира в Брисбене-2019 сыграет в четвертьфинале соревнований такой категории.
В следующем круге Цуренко сразится против Беатрис Хаддад Майи из Бразилии (№29 WTA).
Победа в следующей встрече гарантировано вернет Лесю в первую сотню рейтинга WTA.
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Хоча в другому сеті, коли Лінетт спіймала свою атакуючу гру, здавалося, що шансів уже не буде. Та й 3:5 у третьому трохи натякали. Але Леся вчепилася, незрозуміло, на якому ресурсі, і полька не витримала. Фантастика!
Попереду потужна Беатріс Хаддад-Майя, яка набрала серйозний хід. Буде цікаво.