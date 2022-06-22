Сотня все ближе! Цуренко добыла пятую победу подряд в Истборне

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№114 WTA) продолжила победную серию в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В третьем круге основы украинка, которая стартовала в квалификации, переиграла Магду Линетт из Польши (№66 WTA).

Истборн. Третий круг

Леся Цуренко (Украина) – Магда Линетт (Польша) – 7:5, 3:6, 7:5

Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет равный. Леся впервые с турнира в Брисбене-2019 сыграет в четвертьфинале соревнований такой категории.

В следующем круге Цуренко сразится против Беатрис Хаддад Майи из Бразилии (№29 WTA).

Победа в следующей встрече гарантировано вернет Лесю в первую сотню рейтинга WTA.