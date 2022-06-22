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  4. Сотня все ближе! Цуренко добыла пятую победу подряд в Истборне
WTA
22 июня 2022, 18:36 | Обновлено 22 июня 2022, 18:43
942
4

Сотня все ближе! Цуренко добыла пятую победу подряд в Истборне

Украинская теннисистка пробилась в 1/4 финала престижного травяного турнира

22 июня 2022, 18:36 | Обновлено 22 июня 2022, 18:43
942
4
Сотня все ближе! Цуренко добыла пятую победу подряд в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№114 WTA) продолжила победную серию в рамках травяного турнира WTA 500 в Истборне.

В третьем круге основы украинка, которая стартовала в квалификации, переиграла Магду Линетт из Польши (№66 WTA). 

Истборн. Третий круг
Леся Цуренко (Украина) – Магда Линетт (Польша) – 7:5, 3:6, 7:5

Это была вторая встреча теннисисток, теперь счет равный. Леся впервые с турнира в Брисбене-2019 сыграет в четвертьфинале соревнований такой категории.

В следующем круге Цуренко сразится против Беатрис Хаддад Майи из Бразилии (№29 WTA). 

Победа в следующей встрече гарантировано вернет Лесю в первую сотню рейтинга WTA.

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Леся Цуренко WTA Истборн Магда Линетт
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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Stanislav Matusevych
5 перемог за 5 днів, в тому числі важкі трисетові проти серйозних суперниць. І це наша кришталева Леся! Ось чому вона стояла у топ-30 свого часу. 
Хоча в другому сеті, коли Лінетт спіймала свою атакуючу гру, здавалося, що шансів уже не буде. Та й 3:5 у третьому трохи натякали. Але Леся вчепилася, незрозуміло, на якому ресурсі, і полька не витримала. Фантастика!
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Ад
де вона бере сили,?!Молодчинка!
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+3
Дмитро Стоян
Неймовірно, звідки вона бере сили при своїй традиційно невеликій витривалості? 
Попереду потужна Беатріс Хаддад-Майя, яка набрала серйозний хід. Буде цікаво.
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+2
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