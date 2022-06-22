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  4. Луческу взял на первый сбор Динамо 25 футболистов
Украина. Премьер лига
22 июня 2022, 11:40 |
362
0

Луческу взял на первый сбор Динамо 25 футболистов

Часть игроков присоединится к команде позже

22 июня 2022, 11:40 |
362
0
Луческу взял на первый сбор Динамо 25 футболистов
ФК Динамо Киев

22 июня делегация киевского «Динамо» отправилась на первый предсезонный тренировочный сбор, который команда проведет в Швейцарии.

Сбор в Швейцарии «Динамо» начнет в следующем составе, часть игроков присоединится к команде позже.

Голкиперы: Бущан, Бойко, Нещерет.
Защитники: Бурда, Тымчик, Дубинчак, Кравченко, Боль, Биловар, Вивчаренко, Дячук, Малыш.
Полузащитники: Андриевский, Антюх, Буяльский, Гармаш, Шепелев, Викентий Волошин, Назар Волошин, Царенко, Цитаишвили, Яцык.
Форварды: Беседин, Ванат, Супряга.

Столичная команда ближайшие два дня проведет в Бухаресте, а оттуда отправится непосредственно в Швейцарию, где будет проходить сбор. В течение подготовительного периода у динамовцев запланировано проведение ряда товарищеских поединков, первые соперники в которых уже известны, все они – представители Швейцарии.

26 июня подопечные Мирчи Луческу встретятся с ФК «Ивердон Спорт», выступающим во втором по рангу дивизионе чемпионата Швейцарии – 1-й лиге или Challenge Лиге. 29 июня – с ФК «Лозанна Спорт», которая в прошлом чемпионате выступала в наивысшем по рангу дивизионе – Суперлиге Швейцарии, но по итогам сезона понизилась в классе и теперь также будет играть в Challenge Лиге.

Все матчи будут иметь статус благотворительных и пройдут под лозунгом «Play for Peace. Stop the War».

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Источник ФК Динамо Киев
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