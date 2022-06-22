ОФИЦИАЛЬНО. Садио Мане – игрок Баварии

«Бавария» официально сообщила о подписании форварда «Ливерпуля» Садио Мане. Контракт с 30-летним сенегальцем рассчитан до лета 2025 года.

Финансовые условия сделки не сообщаются, но, по информации СМИ, игрок обошелся чемпионам Германии в 35 – 40 миллионов евро.

За «Ливерпуль» Мане выступал с 2016 года. В сезоне 2021/2022 на его счету форварда 23 гола и 5 ассистов в 51 матче во всех турнирах.