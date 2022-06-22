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Германия
22 июня 2022, 14:43 | Обновлено 22 июня 2022, 14:50
698
0

ОФИЦИАЛЬНО. Садио Мане – игрок Баварии

Чемпионы Германии представили своего новичка

22 июня 2022, 14:43 | Обновлено 22 июня 2022, 14:50
698
0
ОФИЦИАЛЬНО. Садио Мане – игрок Баварии
ФК Бавария

«Бавария» официально сообщила о подписании форварда «Ливерпуля» Садио Мане. Контракт с 30-летним сенегальцем рассчитан до лета 2025 года.

Финансовые условия сделки не сообщаются, но, по информации СМИ, игрок обошелся чемпионам Германии в 35 – 40 миллионов евро.

За «Ливерпуль» Мане выступал с 2016 года. В сезоне 2021/2022 на его счету форварда 23 гола и 5 ассистов в 51 матче во всех турнирах.

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Источник ФК Бавария
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