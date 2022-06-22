Уимблдон22 июня 2022, 19:04 | Обновлено 22 июня 2022, 19:16
923
3
Завацкая впервые пробилась в финал квалификации Уимблдона
Катарина в двух партиях переиграла соперницу из США
22 июня 2022, 19:04 | Обновлено 22 июня 2022, 19:16
923
3
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№229 WTA) добыла вторую победу в квалификации Уимблдона.
Во втором круге отбора украинка переиграла 11-ю сеяную Робин Андерсон из США (№164 WTA).
Уимблдон. Полуфинал квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Робин Андерсон (США) – 6:4, 6:3
Далее по сетке Мариам Болквадзе (№189 WTA) или Яна Фетт (№254 WTA).
Ранее Завацкая дважды участвовала в квалификации травяного мейджора и оба раза проигрывала в четвертьфинале отбора.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 22 июня 2022, 12:40 3
Точное попадание
Биатлон | 21 июня 2022, 23:53 1
С нового сезона в Кубке мира будут большие изменения
Футбол | 22.06.2022, 14:43
Теннис | 20.06.2022, 22:56
Футбол | 22.06.2022, 06:20
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.06.2022, 21:28 1
21.06.2022, 12:28 14
21.06.2022, 07:10 2
20.06.2022, 20:31 3
21.06.2022, 15:14 8
22.06.2022, 06:00 11
22.06.2022, 08:52 5
Боєць, не віднімеш.