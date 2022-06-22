Завацкая впервые пробилась в финал квалификации Уимблдона

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№229 WTA) добыла вторую победу в квалификации Уимблдона.

Во втором круге отбора украинка переиграла 11-ю сеяную Робин Андерсон из США (№164 WTA).

Уимблдон. Полуфинал квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Робин Андерсон (США) – 6:4, 6:3

Далее по сетке Мариам Болквадзе (№189 WTA) или Яна Фетт (№254 WTA).

Ранее Завацкая дважды участвовала в квалификации травяного мейджора и оба раза проигрывала в четвертьфинале отбора.