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  4. Завацкая впервые пробилась в финал квалификации Уимблдона
Уимблдон
22 июня 2022, 19:04 | Обновлено 22 июня 2022, 19:16
923
3

Завацкая впервые пробилась в финал квалификации Уимблдона

Катарина в двух партиях переиграла соперницу из США

22 июня 2022, 19:04 | Обновлено 22 июня 2022, 19:16
923
3
Завацкая впервые пробилась в финал квалификации Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№229 WTA) добыла вторую победу в квалификации Уимблдона.

Во втором круге отбора украинка переиграла 11-ю сеяную Робин Андерсон из США (№164 WTA).

Уимблдон. Полуфинал квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Робин Андерсон (США) – 6:4, 6:3

Далее по сетке Мариам Болквадзе (№189 WTA) или Яна Фетт (№254 WTA).

Ранее Завацкая дважды участвовала в квалификации травяного мейджора и оба раза проигрывала в четвертьфинале отбора.

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Катарина Завацкая Робин Андерсон Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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Александр Ад
молодець,добавила настрою!
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+4
Andrey_1992
Супер, так тримати!
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+3
Sashamar
Приємна несподіванка. Ніхто, в тому числі буки, не чекав, що Катерина відпрацює Андерсон. 
Боєць, не віднімеш.
Ответить
+2
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