Украина U-21 обыграла Армению, Прохазка отобрал у Тейшейры пояс UFC

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 12 июня.

1. Как и национальная. Украина U-21 уверенно победила Армению. Игра не имела никакого турнирного значения.

2. Ферстаппен выиграл гонку в Баку, дубль Ред Булла, провал Феррари. Дубль Ред Булла, а у Феррари сход обоих болидов.

3. Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм. Обозреватель Sport.ua итожит разгромную победу сборной Украины над Арменией.

4. Элано: сложности в Шахтере, шик Ман Сити, проблемы в бразильской трясине. Экс-хавбек «Шахтера» - о работе в низинах бразильского футбола и сожалениях об уходе из «Ман Сити».

5. Соломон близок к трансферу в Фулхэм за 7 миллионов евро. Ранее переход израильтянина в стан «дачников» считали сорвавшимся.

6. Испания одолела Чехию, Португалия без Роналду уступила Швейцарии. Вечером 12 июня состоялись два поединка в Лиге A.

7. Лучший бой в истории! Прохазка задушил Тейшейру и отобрал у него пояс UFC. Утром 12 июня в Сингапуре состоялось шоу UFC 275.

8. Украинки Хмиль и Лазаренко стали бронзовыми призерками Евро U-22. В матче за 3 место наши девушки обыграли хозяек площадки, пару из Нидерландов.

9. Клуб Реброва сделал Шахтеру официальное предложение по Педриньо. В случае принятия сделки, «горняки» смогут через два года вернуть бразильца.

10. Цуренко успешно преодолела квалификационный барьер в Бирмингеме. Леся сыграет в основной сетке травяного турнира в Великобритании.