Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина U-21 обыграла Армению, Прохазка отобрал у Тейшейры пояс UFC
Другие новости
13 июня 2022, 05:00 |
48
0

Украина U-21 обыграла Армению, Прохазка отобрал у Тейшейры пояс UFC

Главные новости за 12 июня на Sport.ua

13 июня 2022, 05:00 |
48
0
Украина U-21 обыграла Армению, Прохазка отобрал у Тейшейры пояс UFC
УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 12 июня.

1. Как и национальная. Украина U-21 уверенно победила Армению. Игра не имела никакого турнирного значения.

2. Ферстаппен выиграл гонку в Баку, дубль Ред Булла, провал Феррари. Дубль Ред Булла, а у Феррари сход обоих болидов.

3. Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм. Обозреватель Sport.ua итожит разгромную победу сборной Украины над Арменией.

4. Элано: сложности в Шахтере, шик Ман Сити, проблемы в бразильской трясине. Экс-хавбек «Шахтера» - о работе в низинах бразильского футбола и сожалениях об уходе из «Ман Сити».

5. Соломон близок к трансферу в Фулхэм за 7 миллионов евро. Ранее переход израильтянина в стан «дачников» считали сорвавшимся.

6. Испания одолела Чехию, Португалия без Роналду уступила Швейцарии. Вечером 12 июня состоялись два поединка в Лиге A.

7. Лучший бой в истории! Прохазка задушил Тейшейру и отобрал у него пояс UFC. Утром 12 июня в Сингапуре состоялось шоу UFC 275.

8. Украинки Хмиль и Лазаренко стали бронзовыми призерками Евро U-22. В матче за 3 место наши девушки обыграли хозяек площадки, пару из Нидерландов.

9. Клуб Реброва сделал Шахтеру официальное предложение по Педриньо. В случае принятия сделки, «горняки» смогут через два года вернуть бразильца.

10. Цуренко успешно преодолела квалификационный барьер в Бирмингеме. Леся сыграет в основной сетке травяного турнира в Великобритании.

По теме:
Победа сборной, прощание с Пятовым, интерес к Зинченко, запрос по Забарному
У Петракова кадровые потери, Пятов завершит карьеру в сборной
Бех-Романчук выиграла золото, Украина U-21 сыграла вничью с Францией
главные новости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций
Футбол | 12 июня 2022, 06:10 4
ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций
ВИДЕО. Невероятный гол со своей половины поля забит в Лиге наций

Чус Рубио создал шедевр на 82-й минуте матча Андорра – Лихтенштейн

Олег ЛУЖНЫЙ: «Украина на голову сильнее всех сборных в группе Лиги наций»
Футбол | 13 июня 2022, 01:50 0
Олег ЛУЖНЫЙ: «Украина на голову сильнее всех сборных в группе Лиги наций»
Олег ЛУЖНЫЙ: «Украина на голову сильнее всех сборных в группе Лиги наций»

Нашей главной команде нужно возвращаться в лигу А

Представители турецкого гранда встречались с Ярмоленко
Футбол | 12.06.2022, 15:11
Представители турецкого гранда встречались с Ярмоленко
Представители турецкого гранда встречались с Ярмоленко
Клуб Реброва сделал Шахтеру официальное предложение по Педриньо
Футбол | 12.06.2022, 14:06
Клуб Реброва сделал Шахтеру официальное предложение по Педриньо
Клуб Реброва сделал Шахтеру официальное предложение по Педриньо
ВИДЕО. Очень трогательно. Как жена и дети встречали Пятова
Футбол | 13.06.2022, 01:35
ВИДЕО. Очень трогательно. Как жена и дети встречали Пятова
ВИДЕО. Очень трогательно. Как жена и дети встречали Пятова
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Петракова кадровые потери, Пятов завершит карьеру в сборной
У Петракова кадровые потери, Пятов завершит карьеру в сборной
11.06.2022, 07:00
Футбол
Телефонный звонок стоимостью 1 000 000 гривен
Телефонный звонок стоимостью 1 000 000 гривен
11.06.2022, 10:42
Другие виды
Владимир КЛИЧКО: «Рой Джонс, на чьей ты стороне?»
Владимир КЛИЧКО: «Рой Джонс, на чьей ты стороне?»
12.06.2022, 20:15 1
Бокс
Жан БЕЛЕНЮК о позиции МОК: «Неужели в Украине закончилась война?»
Жан БЕЛЕНЮК о позиции МОК: «Неужели в Украине закончилась война?»
11.06.2022, 15:25 1
Другие виды
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Украина – Армения – 3:0. Разгром в Лодзи. Видео голов и обзор матча
11.06.2022, 18:50 5
Футбол
Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению
Разгром и прощание с Пятовым. Сборная Украины уверенно обыграла Армению
11.06.2022, 17:58 24
Футбол
Прощальный матч Пятова. Стартовый состав Украины на игру с Арменией
Прощальный матч Пятова. Стартовый состав Украины на игру с Арменией
11.06.2022, 14:46 8
Футбол
ЗАНТАРАЯ: «Если к турниру допустят россиян, я откажусь от всех титулов!»
ЗАНТАРАЯ: «Если к турниру допустят россиян, я откажусь от всех титулов!»
11.06.2022, 01:41 13
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем