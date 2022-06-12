Испания одолела Чехию, Португалия без Роналду уступила Швейцарии
Вечером 12 июня состоялись два поединка в Лиге A
12 июня прошли матчи 4-го тура Лиги наций. Вечером состоялись два поединка в Лиге A.
Испания дома уверенно обыграла Чехию (2:0), а Швейцария набрала первые очки, переиграв Португалию (1:0) за счет быстрого гола уже на 2-й минуте.
У португальцев Криштиану Роналду по решению тренера не был включен в заявку на матч.
Турнирная ситуация в группе A2: Испания (8 очков), Португалия (7), Чехия (4), Швейцария (3).
Лига наций A
- 21:45. Испания – Чехия – 2:0
Голы: Солер, 24, Сарабия, 75.
- 21:45. Швейцария – Португалия – 1:0
Гол: Сеферович, 2.
Лига наций B
- 19:00. Норвегия – Швеция – 3:2
Голы: Холанд, 10, 54 (пен), Сорлот, 77 – Форсберг, 62, Дьокереш, 90+5.
- 21:45. Словения – Сербия – 2:2
Голы: Гнезда, 48, Шешко, 53 – Живкович, 8, Митрович, 35.
Лига наций C
- 16:00. Северная Ирландия – Кипр – 2:2
Голы: Макнейр, 71, Эванс, 90+4 – Какулис, 32, 51.
- 19:00. Грузия – Болгария – 0:0
- 19:00. Северная Македония – Гибралтар – 4:0
Голы: Барди, 4, Миовски, 14, 16, Чурлинов, 31.
- 21:45. Греция – Косово – 2:0
Голы: Якумакис, 71, Манталос, 90+9.
Лига наций D
- 21:45. Мальта – Сан-Марино – 1:0
Гол: Мускат, 50.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наталья Кроль – о войне и разлуке с мужем
Игра не имела никакого турнирного значения