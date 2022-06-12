Испания одолела Чехию, Португалия без Роналду уступила Швейцарии

12 июня прошли матчи 4-го тура Лиги наций. Вечером состоялись два поединка в Лиге A.

Испания дома уверенно обыграла Чехию (2:0), а Швейцария набрала первые очки, переиграв Португалию (1:0) за счет быстрого гола уже на 2-й минуте.

У португальцев Криштиану Роналду по решению тренера не был включен в заявку на матч.

Турнирная ситуация в группе A2: Испания (8 очков), Португалия (7), Чехия (4), Швейцария (3).

Лига наций A

21:45. Испания – Чехия – 2:0

Голы: Солер, 24, Сарабия, 75.

21:45. Швейцария – Португалия – 1:0

Гол: Сеферович, 2.

Лига наций B

19:00. Норвегия – Швеция – 3:2

Голы: Холанд, 10, 54 (пен), Сорлот, 77 – Форсберг, 62, Дьокереш, 90+5.

21:45. Словения – Сербия – 2:2

Голы: Гнезда, 48, Шешко, 53 – Живкович, 8, Митрович, 35.

Лига наций C

16:00. Северная Ирландия – Кипр – 2:2

Голы: Макнейр, 71, Эванс, 90+4 – Какулис, 32, 51.

19:00. Грузия – Болгария – 0:0

19:00. Северная Македония – Гибралтар – 4:0

Голы: Барди, 4, Миовски, 14, 16, Чурлинов, 31.

21:45. Греция – Косово – 2:0

Голы: Якумакис, 71, Манталос, 90+9.

Лига наций D

21:45. Мальта – Сан-Марино – 1:0

Гол: Мускат, 50.