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  4. Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм
Лига наций
12 июня 2022, 03:45 | Обновлено 12 июня 2022, 04:01
185
0

Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм

Обозреватель Sport.ua итожит разгромную победу сборной Украины над Арменией

12 июня 2022, 03:45 | Обновлено 12 июня 2022, 04:01
185
0
Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм
Getty Images/Global Images Ukraine

Ну вот не поворачивается язык назвать игру нашей национальной команды против сборной Армении «очередной». Вроде бы действительно очередная, но по сути – особенная.

Собственно, сейчас, во время рашистской агрессии в нашу страну, любой поединок для «сине-желтых» - это маленькая жизнь. Но конкретная игра против армян имела сразу несколько нюансов и резонов.

Домашний для нас матч состоялся в Польше

Getty Images/Global Images Ukraine

Однако назвать поле стадиона ЛКС в Лодзи «нейтральным» - и некорректно, и неправильно. Арена была полностью сине-желтой. Арена полностью болела за Украину. Арена стопроцентно справилась с задачей «двенадцатого игрока». Респект и уважение каждому нашему болельщику, пришедшему поддержать свою национальную команду. И, конечно же, низкий поклон полякам. Они и в этой ситуации повели себя, как настоящие братья. Хотя почему «как»…

Проводы Пятова: красивая точка в 14-летней карьере

Getty Images/Global Images Ukraine

Накануне игры голкипер нашей сборной Пятов объявил о том, что матч 11 июня станет для него последним в карьере игрока сборной. В карьере, начавшейся еще в 2006 году. Понятное дело, что в такой ситуации не поставить «виновника торжества» в основной состав главный тренер сборной Петраков не имел права. Я уверен, что даже если бы Бущан был в строю, в матче против армян в «рамке» все равно был бы вратарь «Шахтера».

Последняя, 102-я игра Андрея в футболке (точнее, свитере) сборной оказалась не самой тяжелой. И слава Богу. В первой половине встречи 37-летний кипер откровенно скучал. А вот во втором тайме пару раз показал, что еще есть порох там, где нужно. Не позволив соперникам себя «пробить», Пятов установил новый рекорд «сухих» матчей за сборную: теперь у него их целых 47.

Доселе он по этому показателю делил первое место с Шовковским. Но после игры с Арменией перещеголял великого динамовца. Вот что в данном случае интересно лично для меня: Шовковский был вратарь и капитан от Бога. Но попасть в число гвардейцев главной команды страны ему не удалось. Зато некий тимощук там до вердикта УАФ был недосягаем. А вот Пятов – отличный, классный кипер, но вряд ли выдающийся – по моему скромному убеждению – стал легендой и рекордсменом в сборной. Так бывает. Это ни в коем случае не умаляет его заслуг и достижений. Это просто о том, что СаШо заслуживал в сборной иной участи.

Стартовый состав – возврат к основе и уже привычной схеме

Ярмоленко захворал, Соболь тоже, Степаненко до игры сообщил о завершении нынешнего (или уже все?) сезона в сборной – эти трое наверняка были бы в основе. Но не в этот раз. Петракову пришлось не то чтобы экспериментировать, но делать перестановки.

Место правого вингера занял Цыганков, а на противоположном крыле расположился Мудрик. В центре поля сыграл Сидорчук и отчасти Шапаренко. А на левый фланг защиты сместился Зинченко – Миколенко, который «всегда готов», наконец-то получил отдых. Правда, все равно в итоге вышел на поле.

Игровая модель «сине-желтой» сборной тоже оказалась привычной – 4-3-3.

Первый тайм в нашем исполнении – версия захандрившей «Барселоны»

Getty Images/Global Images Ukraine

Очень плотный игровой график, усталость, эмоциональный надлом от поражения Уэльсу, жара, неприхотливый оппонент – все эти и другие нюансы, не обязательно субъективного пошива, обязательно сказались на игре против команды Капарроса. Украинцы играли очень академично в первой половине встречи. Излишне академично. Такое впечатление, что соперника пытались взять на «слабо». Соперник не повелся. И за первые 45 минут игры соперник однозначно заслужил на лестные слова. Чего не скажешь в наш адрес.

Там, где раньше «подседали», сейчас прибавили

Честно говоря, я уже привык, особенно за три предыдущие официальные поединки, что наших сборников не «хватает» на все 90 минут матча. Где-то с 60-й минуты они начинают «подседать». Это вполне объяснимый момент, учитывая форс-мажорную подготовку. Но факт остается фактом.

А вот в игре с армянами украинцы порадовали тем, что ближе к середине второго тайма наоборот – стали играть активнее, быстрее. Наверняка сказался и уровень оппонента, который израсходовал очень много энергии в первой половине встречи. Но в любом случае за эту «реинкарнацию» подопечным Петракова нужно отдать должное.

Малиновский, Караваев и Цыганков – браво!

Getty Images/Global Images Ukraine

У победы, как известно, много родителей. В данном случае в нашем составе можно выделить чуть ли не полкоманды: играли все неплохо. Но главное – бились, выцарапывали порой безнадежные мячи. Одним словом, были заряжены исключительно на победу.

Но отдельных похвальных слов заслуживают, как по мне, трое: Малиновский, Караваев и Цыганков. Именно они «сделали» этот матч. Точнее, эту победу.

А что Мудрик, бежит?

Getty Images/Global Images Ukraine

Отсутствие Ярмоленко и последующий перевод Цыганкова на правый фланг атаки «освободили» место на левом крыле атаки для Мудрика. Михаил фактически впервые в официальном поединке за сборную получил возможность проявить себя во всей красе: и соперник вроде не самый сложный, и на его фоне можно показать свой мастер-класс.

Но мастер-класса и не было. Я тут вот что подумал. Чем больше мы все расхваливаем Михаила (мол, «у нас родился второй Пеле»), чем больше пиарим его трансферную сагу с переходом/непереходом куда-нибудь, тем слабее наш блондин играет в сборной. Лично для меня он запомнился отличной игрой против «Боруссии». Был неплохой «вход» в игру против Шотландии, но вот дальше пока «мимо кассы». Надеюсь, что пока.

Замены: вроде бы и по делу, но...

После победы 3:0 вроде бы как и неуместно катить бочку на победителей. Но тем не менее… Лично мне показалось, что игроки, вышедшие на замену, не усилили игру. Игру сделали, повторюсь, те, кто вышел в старте. А вот те, кто «под основой» (Миколенко выносим за скобки: он безоговорочный игрок стартового протокола) – ну, не впечатлили. Скажем так.

В оставшемся июньском поединке нужно обязательно обыгрывать Ирландию

В любом случае, запоминается последнее. И наш случай – не исключение. Мы на всех углах повторяем, что главная на «сейчас» задача – повышение в классе в Лиге наций. Для решения этой задачи нам обязательно нужно обыгрывать в последнем июньском туре (далее турнир возьмет паузу до конца сентября) Ирландию. Потому что в оставшихся трех играх нам предстоит два серьезных перелета – в Шотландию и Армению. Дабы избежать нервотрепки на финише, нужно брать свое в начале пути.

Верю, что нам это по силам.

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Андрей Пятов сборная Украины по футболу сборная Армении по футболу Лига наций Украина - Армения Руслан Малиновский Александр Караваев Виктор Цыганков Михаил Мудрик статьи эксклюзив
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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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