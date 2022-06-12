Проводы Пятова, Малиновский, Цыганков и Караваев топ, убойный второй тайм
Обозреватель Sport.ua итожит разгромную победу сборной Украины над Арменией
Ну вот не поворачивается язык назвать игру нашей национальной команды против сборной Армении «очередной». Вроде бы действительно очередная, но по сути – особенная.
Собственно, сейчас, во время рашистской агрессии в нашу страну, любой поединок для «сине-желтых» - это маленькая жизнь. Но конкретная игра против армян имела сразу несколько нюансов и резонов.
Домашний для нас матч состоялся в Польше
Однако назвать поле стадиона ЛКС в Лодзи «нейтральным» - и некорректно, и неправильно. Арена была полностью сине-желтой. Арена полностью болела за Украину. Арена стопроцентно справилась с задачей «двенадцатого игрока». Респект и уважение каждому нашему болельщику, пришедшему поддержать свою национальную команду. И, конечно же, низкий поклон полякам. Они и в этой ситуации повели себя, как настоящие братья. Хотя почему «как»…
Проводы Пятова: красивая точка в 14-летней карьере
Накануне игры голкипер нашей сборной Пятов объявил о том, что матч 11 июня станет для него последним в карьере игрока сборной. В карьере, начавшейся еще в 2006 году. Понятное дело, что в такой ситуации не поставить «виновника торжества» в основной состав главный тренер сборной Петраков не имел права. Я уверен, что даже если бы Бущан был в строю, в матче против армян в «рамке» все равно был бы вратарь «Шахтера».
Последняя, 102-я игра Андрея в футболке (точнее, свитере) сборной оказалась не самой тяжелой. И слава Богу. В первой половине встречи 37-летний кипер откровенно скучал. А вот во втором тайме пару раз показал, что еще есть порох там, где нужно. Не позволив соперникам себя «пробить», Пятов установил новый рекорд «сухих» матчей за сборную: теперь у него их целых 47.
Доселе он по этому показателю делил первое место с Шовковским. Но после игры с Арменией перещеголял великого динамовца. Вот что в данном случае интересно лично для меня: Шовковский был вратарь и капитан от Бога. Но попасть в число гвардейцев главной команды страны ему не удалось. Зато некий тимощук там до вердикта УАФ был недосягаем. А вот Пятов – отличный, классный кипер, но вряд ли выдающийся – по моему скромному убеждению – стал легендой и рекордсменом в сборной. Так бывает. Это ни в коем случае не умаляет его заслуг и достижений. Это просто о том, что СаШо заслуживал в сборной иной участи.
Стартовый состав – возврат к основе и уже привычной схеме
Ярмоленко захворал, Соболь тоже, Степаненко до игры сообщил о завершении нынешнего (или уже все?) сезона в сборной – эти трое наверняка были бы в основе. Но не в этот раз. Петракову пришлось не то чтобы экспериментировать, но делать перестановки.
Место правого вингера занял Цыганков, а на противоположном крыле расположился Мудрик. В центре поля сыграл Сидорчук и отчасти Шапаренко. А на левый фланг защиты сместился Зинченко – Миколенко, который «всегда готов», наконец-то получил отдых. Правда, все равно в итоге вышел на поле.
Игровая модель «сине-желтой» сборной тоже оказалась привычной – 4-3-3.
Первый тайм в нашем исполнении – версия захандрившей «Барселоны»
Очень плотный игровой график, усталость, эмоциональный надлом от поражения Уэльсу, жара, неприхотливый оппонент – все эти и другие нюансы, не обязательно субъективного пошива, обязательно сказались на игре против команды Капарроса. Украинцы играли очень академично в первой половине встречи. Излишне академично. Такое впечатление, что соперника пытались взять на «слабо». Соперник не повелся. И за первые 45 минут игры соперник однозначно заслужил на лестные слова. Чего не скажешь в наш адрес.
Там, где раньше «подседали», сейчас прибавили
Честно говоря, я уже привык, особенно за три предыдущие официальные поединки, что наших сборников не «хватает» на все 90 минут матча. Где-то с 60-й минуты они начинают «подседать». Это вполне объяснимый момент, учитывая форс-мажорную подготовку. Но факт остается фактом.
А вот в игре с армянами украинцы порадовали тем, что ближе к середине второго тайма наоборот – стали играть активнее, быстрее. Наверняка сказался и уровень оппонента, который израсходовал очень много энергии в первой половине встречи. Но в любом случае за эту «реинкарнацию» подопечным Петракова нужно отдать должное.
Малиновский, Караваев и Цыганков – браво!
У победы, как известно, много родителей. В данном случае в нашем составе можно выделить чуть ли не полкоманды: играли все неплохо. Но главное – бились, выцарапывали порой безнадежные мячи. Одним словом, были заряжены исключительно на победу.
Но отдельных похвальных слов заслуживают, как по мне, трое: Малиновский, Караваев и Цыганков. Именно они «сделали» этот матч. Точнее, эту победу.
А что Мудрик, бежит?
Отсутствие Ярмоленко и последующий перевод Цыганкова на правый фланг атаки «освободили» место на левом крыле атаки для Мудрика. Михаил фактически впервые в официальном поединке за сборную получил возможность проявить себя во всей красе: и соперник вроде не самый сложный, и на его фоне можно показать свой мастер-класс.
Но мастер-класса и не было. Я тут вот что подумал. Чем больше мы все расхваливаем Михаила (мол, «у нас родился второй Пеле»), чем больше пиарим его трансферную сагу с переходом/непереходом куда-нибудь, тем слабее наш блондин играет в сборной. Лично для меня он запомнился отличной игрой против «Боруссии». Был неплохой «вход» в игру против Шотландии, но вот дальше пока «мимо кассы». Надеюсь, что пока.
Замены: вроде бы и по делу, но...
После победы 3:0 вроде бы как и неуместно катить бочку на победителей. Но тем не менее… Лично мне показалось, что игроки, вышедшие на замену, не усилили игру. Игру сделали, повторюсь, те, кто вышел в старте. А вот те, кто «под основой» (Миколенко выносим за скобки: он безоговорочный игрок стартового протокола) – ну, не впечатлили. Скажем так.
В оставшемся июньском поединке нужно обязательно обыгрывать Ирландию
В любом случае, запоминается последнее. И наш случай – не исключение. Мы на всех углах повторяем, что главная на «сейчас» задача – повышение в классе в Лиге наций. Для решения этой задачи нам обязательно нужно обыгрывать в последнем июньском туре (далее турнир возьмет паузу до конца сентября) Ирландию. Потому что в оставшихся трех играх нам предстоит два серьезных перелета – в Шотландию и Армению. Дабы избежать нервотрепки на финише, нужно брать свое в начале пути.
Верю, что нам это по силам.
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