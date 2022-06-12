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  4. Цуренко успешно преодолела квалификационный барьер в Бирмингеме
WTA
12 июня 2022, 15:50 | Обновлено 12 июня 2022, 15:51
494
1

Цуренко успешно преодолела квалификационный барьер в Бирмингеме

Леся сыграет в основной сетке травяного турнира в Великобритании

12 июня 2022, 15:50 | Обновлено 12 июня 2022, 15:51
494
1
Цуренко успешно преодолела квалификационный барьер в Бирмингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№116 WTA) преодолела сито квалификации травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В финале отбора украинка переиграла Фернанду Контрерас Гомес из Мексики (№162 WTA). 

Бирмингем. Финал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) – 6:4, 6:2

Потенциальные соперницы Цуренко в основной сетке: Алена Остапенко (Латвия), Чжан Шуай (Китай), Элиза Мертенс (Бельгия), Симона Халеп (Румыния) или одна из победительниц отборочного турнира. 

Также в основе сыграет Даяна Ястремская.

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Источник Sport.ua
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Александр Науменко
Леся ще та актриса, всю гру зображала вмираючого лебідя. Гидко.
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