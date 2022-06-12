Цуренко успешно преодолела квалификационный барьер в Бирмингеме
Леся сыграет в основной сетке травяного турнира в Великобритании
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№116 WTA) преодолела сито квалификации травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.
В финале отбора украинка переиграла Фернанду Контрерас Гомес из Мексики (№162 WTA).
Бирмингем. Финал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Фернанда Контрерас Гомес (Мексика) – 6:4, 6:2
Потенциальные соперницы Цуренко в основной сетке: Алена Остапенко (Латвия), Чжан Шуай (Китай), Элиза Мертенс (Бельгия), Симона Халеп (Румыния) или одна из победительниц отборочного турнира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонцы ищут усиление на левый фланг защиты
Вратарь оценил свой последний матч в сборной Украины